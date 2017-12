Kobialka, Antonaci und Fruchtmann ragen heraus Starke Nachwuchs-Leichtathletinnen im Alter zwischen acht und 15 Jahren lassen die Verantwortlichen im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl um die Zukunft nicht bange sein. Große Teilnehmerfelder und gute Ergebnisse auf Kreis- und Regionalebene beweisen die erfolgreiche Nachwuchsarbeit in den Kreisvereinen, was auch die Zahlen in den Bestenlisten 2017 bestätigen. Drei neue Kreisrekorde wurden erzielt. Als herausragend auf Kreis- und Landesebene präsentierte sich die Mädchengruppe U16 vom Sportring Yburg Steinbach. In der Klasse W15 verbesserte Rachel Fruchtmann den 20 Jahre alten Kreisrekord über 80 Meter Hürden auf 11,88 Sekunden. Die Kreisbestenlisten führt sie auch im Hochsprung mit 1,60 Meter, im Speerwurf mit 38,25 Meter, im Vierkampf und Siebenkampf an. Ihre Vereinskameradin Corinne Gibilisco steigerte sich als Kreisbeste auf 12,84 Sekunden über 100 Meter und auf 5,16 Meter beim Weitsprung. Gloria Antonaci erreichte im Dreisprung 11,40 Meter - der Lohn dafür war die Aufnahme in den nationalen Nachwuchskader. Dem Wurfbereich drückte Vanessa Kobialka vom TV Iffezheim ihren Stempel auf. Die Bronzemedaillengewinnerin der deutschen U-16-Meisterschaften im Diskuswerfen steigerte sich auf 40,20 Meter. Mit der Kugel erreichte sie beachtliche 13,91 Meter und auch mit dem Ball sowie im Blockwettkampf Wurf ist sie im Kreis führend. Beim Lauf hatten die Mädchen aus Bühl die Nase vorn: Vivien Schäfer führt über 800 und 2000 Meter. Ein ähnliches Bild sieht man in der W14: Hanna Altmann (Steinbach) liegt in sechs Disziplinen auf Platz eins. 1,63 Meter erzielte sie im Hochsprung, 5,31 Meter im Weitsprung, 16,43 Meter im Fünfsprung und 12,19 Sekunden über 80 Meter Hürden. Kreisspitze ist sie auch im Vierkampf und im Block Sprint. In 12,84 Sekunden liegt Helen Baumgarten auf Platz eins über 100 Meter und führt auch im Speerwurf. Lia Bondar belegt Topplätze im Kugelstoßen und Ballwurf. Im Lauf über 800 und 2000 Meter erzielte Sophia Seiter (TV Bühl) die schnellsten Zeiten, im 300-Meter-Langsprint ist Stina Burgard (TV Bühlertal) Erste. Julia Wörner (LAG Obere Murg) belegt die ersten Plätze im Diskuswurf, Hammerwurf und Dreikampf. In den Mannschaftswertungen führt Steinbach über 4x100 Meter, im Vierkampf und Blockwettkampf, die LAG im Dreikampf und Siebenkampf, der TV Bühl über 3x800 Meter. Auch bei den Mädchen U14 liegt Steinbach über 4x75 Meter und im Mannschaftsvier-kampf vorne. Die LAG führt im Mannschaftsdreikampf, dazu kommt die LG Hardt als Topteam über 3x800 Meter und im Blockwettkampf. Wesentlichen Anteil daran hat Jolien Ring aus der Hardt mit sechs ersten Plätzen im Kreis. Im Dreikampf, Vierkampf und Blockwettkampf Sprint ist sie ebenso Kreisbeste wie über 75 Meter in 10,19 Sekunden, über 60 Meter Hürden in 9,86 Sekunden und im Weitsprung mit 4,79 Meter. Einen neuen Kreisrekord im Ballwurf stellte Natalie Tschierske (Rastatter TV) mit 51,50 Meter auf. Mit 36,32 Metern gelang ihr zudem eine Top-Speerwurfweite. Kreisrekord sind auch die 2,21 Meter im Stabhochsprung durch Nadia-Zoe Schneider (TV Gernsbach), die zudem die Diskus-Rangliste anführt. Zweimal vorne ist auch Ana-Paula Schmitz (Steinbach) im Block Lauf und über 800 Meter. Sechs erste Plätze im Kreis belegt Sara Lazarevic (SCL-Heel Baden-Baden) bei den Mädchen der W12: über 75 Meter in 10,24 Sekunden, über 60 Meter in 10,36 Sekunden, im Weitsprung mit 4,91 Meter sowie im Dreikampf, Vierkampf und Block Sprint. Ihr kaum nach stand Luisa Ortanderl von der LG Hardt mit fünf Top-Platzierungen. Über 800 und 2000 Meter ist sie ebenso Spitze wie im Speerwurf, Ballwurf und Blockwettkampf Lauf. Bei den Schülerinnen W11 beherrschten zwei Athletinnen alle Disziplinen: Aline Bach vom TV Haueneberstein führt im Dreikampf, Vierkampf, Ballwurf, Hochsprung und über 800 Meter. Helen Hertweck (LG Hardt) ist Erste im Weitsprung und über 50 Meter. In W10 sind die Spitzenplätze verteilt: Anna Hohmann (Steinbach) führt über 50 Meter, im Hochsprung und im Vierkampf. Im Hochsprung allerdings gemeinsam mit zwei anderen Athletinnen. Maja Pistelek (VFB Gaggenau) liegt im Dreikampf und Ballwurf vorne. Die Mannschaftswertungen U12 werden von der LG Hardt (Drei- und Vierkampf), Steinbach (4x50 Meter) und Haueneberstein (3x800 Meter) angeführt. Bei den kleinsten U-10-Mädchen führt Natalie Tschierske (Rastatter TV) in der Klasse W9 über 50 Meter, im Weitsprung und im Dreikampf. In der W8 liegt Jule Hofsäß (TV Gernsbach) in allen vier Disziplinen, 50 Meter, Weitsprung, Ballwurf und Dreikampf, vorne. (rawo)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

U16 glänzt mit 17 Kreisrekorden Rastatt (red) - Gleich sieben neue Kreisrekorde der männlichen Klassen U 16 und jünger (Foto: rawo) sind in den Kreisbestenlisten 2017 des Leichtathletikkreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl aufgeführt. Allein sechs davon gingen auf das Konto des SR Yburg Steinbach. » Weitersagen (red) - Gleich sieben neue Kreisrekorde der männlichen Klassen U 16 und jünger (Foto: rawo) sind in den Kreisbestenlisten 2017 des Leichtathletikkreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl aufgeführt. Allein sechs davon gingen auf das Konto des SR Yburg Steinbach. » - Mehr