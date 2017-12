"Ein Wimpernschlag"

Viktoria Rebensburg hat den Sieg beim Riesenslalom in Lienz knapp verpasst, mit dem zweiten Rang aber den vierten Podestplatz im Olympia-Winter geholt. Nach dem verpatzten Weltcup in Courchevel war es für Rebensburg in ihrer Lieblingsdisziplin nach zwei Siegen zum Saisonstart der dritte Podestplatz im vierten Rennen. In Österreich war nur Federica Brignone aus Italien 0,04 Sekunden schneller als Deutschlands beste Skirennfahrerin. "Es war extrem knapp. Nur vier Hundertstel, das geht in unserem Sport so schnell, das war ein Wimpernschlag. Im ersten Moment knabbert man schon ein bisschen an diesen vier Hundertstel", sagte Rebensburg. Nach dem ersten Lauf hatte die Olympiasiegerin von 2010 noch knapp vor Mikaela Shiffrin aus den USA geführt. Die Führende der Gesamtwertung wurde mit 0,08 Sekunden Rückstand auf Brignone Dritte. "Trotzdem bin ich wieder auf dem Podium, das kann ich jetzt gut gebrauchen", erklärte Rebensburg sechs Wochen vor dem olympischen Rennen in Pyeongchang. "Im Riesenslalom ist die Dichte von allen Disziplinen die größte und dadurch eine echte Challenge für uns alle", sagte Rebensburg. In der Disziplinwertung übernahm sie die Führung von Shiffrin und hat nun 13 Punkte Vorsprung. Die kurze Pause vor Heiligabend war überfällig. "Das war für mich extrem wichtig, dass ich danach Zeit gehabt habe daheim, um die Akkus aufzuladen. Die Pause war extrem wichtig und nötig. Das hat ein paar Tage gedauert, bis körperlich alles weg war." Thomas Dreßen hat sich bei der alpinen Männer-Kombination in Bormio für eine überraschend gute Leistung mit Rang fünf und dem besten Weltcup-Ergebnis seiner Karriere in dieser Disziplin belohnt. Auf Sieger Alexis Pinturault (Frankreich) fehlten dem einzigen DSV-Starter 0,83 Sekunden. Rang zwei ging nach der Kombi aus Abfahrt und Slalom an Peter Fill (Italien), der 0,42 Sekunden Rückstand hatte. Dritter war Kjetil Jansrud aus Norwegen.(dpa)

