Integration gelingt spielend

Von Marvin Lauser Manche Fußballvereine sind anders. Sichtbar anders. Der FC St. Pauli ist mit diesem Image vom linken Stadtteilclub zur Weltmarke geworden. Mit dem Hamburger Zweitliga-Kultclub hat der FV Baden-Oos einiges gemein: Der Baden-Badener Verein aus dem Stadtteil Oos ist am selben Tag, dem 15. Mai 1910, gegründet worden. Beide Clubs engagieren sich seit Jahren für sozial schwache Menschen und Geflüchtete. Beide Vereine stoßen damit mancherorts auf Ablehnung, weil sie mit ihren Idealen nicht hinterm Berg halten. Für die Werteoffensive "Respekt und Toleranz" ist der FVO am 16. November im Karlsruher Bürgersaal mit dem mit 1500 Euro dotieren Gottfried-Fuchs-Jugendpreis ausgezeichnet worden. Mit dem Preisgeld reist der Verein an Ostern zum Jugendturnier "Copa Jordi" im spanischen Lloret de Mar. Die Idee hinter dem preisgekrönten Projekt ist Dirk Gantzkow, dessen Sohn Lars bei den Ooser A-Junioren kickt, 2015 gekommen, als immer mehr Menschen in Deutschland Zuflucht vor Verfolgung und Krieg suchten. Bei FVO-Verwaltungsvorstand Wolfgang Fritz rannte Gantzkow mit seinem Vorhaben "offene Türen ein". Also setzte sich der Unternehmer in sein Büro und entwarf kurzerhand den Schriftzug, der heute die Werbebande und Trikots des Vereins schmückt. Im November 2015 hat sich mit dem Autohaus Gerstenmaier der erste Sponsor dazu bereiterklärt, auf eigene Logos zu verzichten und für "Respekt und Toleranz" zu werben. Mittlerweile sind die männlichen A-, B-, und C-Junioren mit diesen Trikots ausgestattet, in Kürze werden die Frauenteams folgen. Da man für diese Investition ein Teil des Preisgeldes verwendet hat, wünschen sich Fritz und Gantzkow, dass sich in Zukunft noch weitere Sponsoren finden, die für die gute Sache auf ihre eigenen Logos verzichten. Traum der Beiden ist es, dass in Zukunft alle Teams des FVO mit dem Schriftzug "Respekt und Toleranz" auflaufen. Fritz schwärmt , wie sehr die Spieler "zusammengerückt sind", seit man noch offensiver für diese Werte einsteht. "Wir wollen mit dem Projekt die Werte Fair Play, Respekt und Toleranz noch stärker in unser Spiel und Vereinsleben implementieren", erklärt Gantzkow. Es gehe ihm um die Integration von Geflüchteten in die Gesellschaft, die Inklusion von Menschen mit körperlichen Einschränkungen, aber auch um eigentlich selbstverständliche Dinge wie Respekt vor den Gegenspielern und Schiedsrichtern. "Man muss sich vorstellen können, der Andere zu sein", so Gantzkow. Auslöser für sein Engagement war ein Vorfall bei einem Spiel seines Sohnes, als dieser "noch im Kleinfeldalter war" und sich einige Eltern wegen einer Schiedsrichterentscheidung körperlich und verbal angegangen haben. Seither mischt sich Gantzkow bei Spielen gerne unter die Zuschauer der gegnerischen Mannschaft, um auf sie zuzugehen und ins Gespräch zu kommen. Auch Fritz vermisst gegenüber Schiedsrichtern oft den nötigen Respekt, so hätten bedauernswerterweise in den vergangen Jahren zehn Ooser Nachwuchsschiedsrichter wegen Anfeindungen hingeworfen. Fritz gibt zu, dass auch die Ooser Akteure keine "Heiligen sind", man im Verein aber alles für einen respektvollen und fairen Umgang tut. In Zukunft möchte der FV Baden-Oos auch das Thema Inklusion intensiver angehen. So habe man aktuell in Shahin Philipp einen gehörlosen Coach sowie drei gehörlose SpielerInnen. Getreu dem Vereinsmotto: "Respekt und Toleranz".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Frankfurt

DFB-Neubau für 150 Millionen Euro Frankfurt (red) - Anfang Dezember beschloss der Deutsche Fußball-Bund auf seinem außerordentlichen Bundestag Historisches - einen Neubau für 150 Millionen. Zudem wurde der Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und DFL abgenickt, auch von SBFV-Präsident Schmidt (Foto: SBFV). » Weitersagen (red) - Anfang Dezember beschloss der Deutsche Fußball-Bund auf seinem außerordentlichen Bundestag Historisches - einen Neubau für 150 Millionen. Zudem wurde der Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und DFL abgenickt, auch von SBFV-Präsident Schmidt (Foto: SBFV). » - Mehr