Die Anzeichen verdichten sich Die Hängepartie um Mittelfeld-Ass Leon Goretzka hat über den Jahreswechsel in der Fußball-Bundesliga das Transfer-Karussell in Schwung gehalten. Ein Wechsel des Nationalspielers von Schalke 04 zu Meister Bayern München scheint allerdings trotz immer stärkerer Anzeichen zumindest noch nicht endgültig perfekt. "Wenn die Entscheidung gefallen ist, dann werden Leon und ich zuallererst Schalke davon in Kenntnis setzen", sagte Goretzkas Berater Jörg Neubauer an Neujahr auf Sport1-Anfrage und dementierte damit Berichte mehrerer Medien über einen bereits feststehenden Wechsel seines Mandanten nach München. Auf Schalke will man denn auch über die vermeintlich feststehende Entscheidung des 22-Jährigen angeblich noch nichts wissen. "Leon hat uns bislang nicht darüber informiert, dass er sich zu einem Wechsel entschieden hat. Und ich vertraue Leon und seinem Berater, mit dem ich noch gestern in Kontakt war", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel gestern zu Sport1. Die spanische Sportzeitung Marca und danach auch Sport Bild hatten kurz vor dem Jahreswechsel unter Berufung auf eigene Quellen die Entscheidung des gebürtigen Bochumers für den Vereinswechsel nach München vermeldet. Goretzka spielt seit 2013 bei den Königsblauen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, sodass er im Sommer ablösefrei wechseln könnte. Marca hat seine Informationen angeblich aus dem Umfeld der spanischen Nobelklubs Real Madrid und FC Barcelona. Die beiden Spitzenteams sind offenbar auch an Goretzkas Verpflichtung interessiert, sollen laut Marca jedoch Signale für eine Entscheidung Goretzkas zugunsten der Bayern erhalten haben. Neben den spanischen Schwergewichten und den Bayern sollen auch der englische Premier-League-Spitzenreiter Manchester City und sein Ligarivale FC Liverpool mit dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp den Confed-Cup-Gewinner unter Vertrag nehmen wollen. Ungeachtet des Wirbels um Goretzka zum Jahreswechsel ist im Tauziehen um die Zukunft von Schalkes "Juwel" zeitnah eine Entscheidung zu erwarten. Bereits Anfang Dezember ließ Goretzka durchblicken, sich "in der finalen Phase" seiner Meinungsbildung zu befinden. Für die Bekanntgabe seines Entschlusses habe er sich zwar "keine Deadline" gesetzt, aber es würde "nicht noch tief in den Januar reingehen". Kurz vor Weihnachten unterstrich Schalkes Manager Christian Heidel, für Goretzka "ans finanzielle Limit" gehen zu wollen, aber ausdrücklich auch "nicht über das Limit hinweg". Medienberichten zufolge sollen die Knappen ihrem Hoffnungsträger für eine Vertragsverlängerung ein künftiges Jahresgehalt von zehn bis zwölf Millionen Euro angeboten haben. Für Goretzka sind finanzielle Aspekte bei seiner Entscheidung laut eigener Aussage jedoch nachrangig. "Um Geld geht es mir überhaupt nicht", betonte Goretzka, "es ist nicht so, dass wir noch in irgendwelchen Verhandlungen über irgendwelche Zahlen sprechen. Ich muss für mich selbst herausfinden, was für mich der nächste Schritt sein soll. Ich bin ein Mensch, der so etwas sehr akribisch macht und alle Szenarien im Kopf durchspielt."(sid)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben