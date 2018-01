Spannung im Titelrennen

In der Tischtennis-Bezirksliga der Männer kassierte die dritte Mannschaft der Spvgg Ottenau (18:2) am letzten Vorrundenspieltag im Murgtalderby gegen den TV Weisenbach mit 5:9 die einzige Vorrundenniederlage. Die Gäste konnten so den Rückstand auf den Spitzenreiter auf einen Punkt reduzieren. Hinter den beiden Teams aus dem Murgtal folgen die Teams des TTC Iffezheim I (16:4) und II (14:6). Der Fünf- Punkte-Rückstand des TB Bad Rotenfels (12:8) auf Platz zwei, der zu den Aufstiegsspielen berechtigen würde, schmälert die Hoffnungen auf eine sofortige Rückkehr in die Landesliga. Mit 10:10 Punkten schloss der TTV Bühlertal die Hinrunde noch vor dem Rastatter TTC (8:12) ab. Nach miserablem Start konnte der RTTC mit 5:1 Punkten aus den letzten drei Spielen wieder Anschluss an das Mittelfeld herstellen.

Der TTV Kappelrodeck (7:13) liegt vier Zähler vor einem Abstiegsplatz wohl in Sicherheit. Probleme bekommen die TTF Rastatt II (4:16), die ihren Spitzenspieler Julian Hertel an die erste Mannschaft abgeben. Eine Chance, die der Aufsteiger TTC Rauental II (3:17) für sich nützen könnte. Abgeschlagen rangiert der TV Lichtental am Tabellenende. Stärkste Einzelspieler der Liga wurden Hertel (TTF Rastatt) mit 12:0 Erfolgen vor Andreas Gorjup (Spvgg Ottenau III, 17:3) und Daniel Tross (TTV Bühlertal, 15:3). Ungeschlagen in den Doppeln blieben Andreas Gorjup/Jannik Herrmann (Spvgg Ottenau III) mit 11:0 Erfolgen.

In der Frauen-Bezirksklasse führen die TTF Rastatt III mit 12:0 Punkten. Die GTM Rheinmünster (6:6) und der TTC Iffezheim III (5:7) bilden das Mittelfeld. Mit jeweils 3:9 Punkten stehen mit dem TTV Gamshurst II, dem Rastatter TTC und dem TV Weisenbach drei Teams am Tabellenende.

Eine spannende Rückrunde wird in der Bezirksklasse der Männer erwartet. Meisteranwärter TB Sinzheim und der TV Gernsbach (beide 16:2) stehen punktgleich an der Tabellenspitze. Der Tabellendritte TV Neuweier (14:4) verspielte durch zwei Punkteteilungen zum Vorrundenabschluss bei der TTG Bischweier und gegen die Spvgg Ottenau IV seine gute Ausgangsposition, besitzt bei nur zwei Punkten Rückstand aber noch alle Chancen vorne mitzumischen.

Der SV Weitenung (11:7) führt das Mittelfeld vor der TTG Bischweier (9:9) an. Aufsteiger TTV Au am Rhein und die Spvgg Ottenau IV (beide 6:12) konnten sich vor dem TTC Muggensturm (5:13), der auf dem Relegationsplatz steht, und dem TTV Bühlertal II 84:14) platzieren. Mit 5:1 Punkten aus den letzten drei Spielen schob sich Ottenaus Vierte vom Tabellenende auf einen Nichtabstiegsplatz.

In der Kreisklasse A Staffel I liefern sich Iffezheim III und Bad Rotenfels II (beide 15:1) ein Kopf-an-Kopf-Rennen, TuS Durmersheim liegt in Lauerstellung. Am Tabellenende kämpfen der TTC Rauental III (1:15) und der TV Gernsbach II (2:14) gegen den Abstieg. In Staffel II führt der TV Bühl (13:1) mit einem Punkt Vorsprung auf den TV Lichtental II. Der TTV Bühlertal III ist noch ohne Punktgewinn.

Einen Dreikampf um den Titel in der Frauen-Kreisklasse A führen die beiden "Vierten" des TTC Iffezheim und der TTF Rastatt (beide 8:2) sowie der TTC Muggensturm (7:3).

Die Spvgg Ottenau IV (19:1) liegt auf Meisterschaftskurs in der Kreisklasse B. Drei Punkte beträgt das Polster auf die zweite Mannschaft des TTC Muggensturm II, einen Zähler zurück folgt der TV Weisenbach II. Souverän mit 20:0 Punkten eilt der TB Sinzheim II in der Kreisklasse B Staffel II der Meisterschaft entgegen. Der TV Bühl II liegt fünf Punkte zurück. Ein enges Finish erwartet die Kreisklasse C. Hier liegen Kappelrodeck III und der TV Gernsbach IV mit jeweils 19:1 Punkten in Führung. In der Kreisklasse D Staffel I liegt die GTM Rheinmünster II mit 8:2 Punkten in Front, mit 10:2 Punkten führt der Rastatter TTC die Staffel II an.(ti)