Dohmann und Seiler als Speerspitze Der Badische Leichtathletik-Verband (BLV) hat zum Jahresende die Kaderlisten für die Saison 2018 bekannt gegeben. Die Kader wurden zum einen vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) aufgestellt, zum anderen in der Arbeitsgemeinschaft der baden-württembergischen Leichtathletikverbände (ARGE BaWü) gemeinsam für Baden und Württemberg erstellt. Grundlage sind aber auch hier Richtwerte, die der DLV seinen Landesverbänden vorgegeben hat. Insgesamt gibt es im Kader-System des Deutschen Leichtathletik-Verbandes mehrere Kaderstufen. In den Olympiakader werden die erfolgreichsten deutschen Spitzenathleten berufen, die über ein nachgewiesenes Medaillen- oder Finalplatzpotential bei Olympischen Spielen verfügen. In den Perspektivkader werden Athleten mit einer Prognose, im laufenden Olympiazyklus in den Olympiakader aufzusteigen, aufgenommen. Für die Berufung in den Nachwuchskader I kommt nahezu das gleiche Verfahren wie für die Perspektivkaderathleten zur Anwendung, getrennt in die Kategorien U23 und U20. Die U-18-Jugend ist dann im Nachwuchskader II erfasst. Jeder einzelne Landesverband, so auch der Badische und der Württembergische Leichtathle-tik-Verband, hat zudem noch den L-Kader für die Topathleten bei den Frauen und Männern, sowie den D-Kader für die besten 16- bis 19-jährigen Nachwuchsathleten, in die auch talentierte Schüler/innen aufgenommen werden können. Auch hier werden vom DLV die Leistungsrichtlinien vorgegeben. Aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl ist die große Anzahl von 26 Athletinnen und Athleten in den Listen veröffentlicht, fünf mehr als im Vorjahr, und kommen damit zu einer Förderung durch den Verband. Am höchsten eingestuft sind im nationalen Perspektivkader die beiden Geher Carl Dohmann (SCL-Heel Baden-Baden) und Nathaniel Seiler (TV Bühlertal). Im Nachwuchskader I U23 steht die Ötigheimer Hochspringerin Anne Klebsch (LAZ Ludwigsburg). 400 Meter-Läufer Justus Baumgarten, Diskuswerferin Leia Braunagel (beides SCL-Heel), Kugelstoßer Nico Maier (SR Yburg Steinbach) und Hammerwerfer Tim Stösser (LAG Obere Murg) wurden in den Nachwuchskader I U20 berufen. Im Nachwuchskader II stehen die Dreispringerin Gloria Antonaci (Steinbach) und Steinbachs Neuzugang Felix Kunstein (Sprint). Im D-Kader sind neun Nachwuchstalente vom SR Yburg Steinbach erfasst: Hanna Altmann und Helen Baumgarten im Sprint/Sprung, Joshua Braun im Kader 100/200 Meter, Helen Fischer und Rachel Fruchtmann im Dreisprung, Leon Hofmann im Speerwurf, Niklas Huber im Mehrkampf, Josefa Metzinger und Neuzugang Antonia Seydel im Kugelstoßen. Von der LAG Obere Murg wurden Aaron Schalamon und Benjamin Strobel in den Hammerwurf-Kader berufen. Celine Kistner (LG Hardt) wird im Kader Langstrecke geführt, Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) im Diskuswurf und Sophia Seiter (TV Bühl) im Lauf. Die beiden einzigen L-Kader-Athleten aus Mittelbaden sind derzeit Kugelstoßer Bodo Göder (Steinbach) und 400 Meter-Hürdenläuferin Yvonne Jeschke (LG Hardt). Im Landesförderkader Baden-Württemberg (F-Kader M/W14) steht für 2018 nur eine Athletin aus dem Kreisgebiet: Speerwerferin Natalie Tschierske vom Rastatter TV hat nach den Sichtungslehrgängen den Sprung unter die Top-Nachwuchsathleten geschafft.(rawo)

