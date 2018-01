Ottenau dominiert nach Belieben In der Tischtennis-Landesliga Staffel I der Männer ist die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau auf dem besten Weg zu einer erfolgreichen Titelverteidigung. Nach dem freiwilligen Aufstiegsverzicht dominieren die Murgtäler dieses Jahr die Liga nach Belieben. Unangefochten mit 18:0 Punkten und 81:19 gewonnenen Spielen hält das Team um Mannschaftführer Martin Herm die Konkurrenz auf Distanz. Mit vier Punkten Rückstand folgen die TTSF Hohberg III und der TTC Willstätt. Sehr stark präsentierte sich der Aufsteiger TTV Gamshurst, der sich mit 12:6 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz durchaus noch Chancen auf einen der vorderen Ränge ausrechnen darf. Es folgen der TTC Seelbach-Schuttertal auf dem Relegationsplatz und der TTC Rauental, der durch den verletzungsbedingten Ausfall von Oliver Böhm um den Klassenerhalt bangen muss. Mit nur einem Punktgewinn aus dem Bezirksderby gegen den TTC Rauental liegt der Aufsteiger TB Gaggenau abgeschlagen am Tabellenende. Knappe Niederlagen gegen den TTC Willstätt (6:9) und gegen den TTV Gamshurst (7:9) verhinderten eine bessere Platzierung. Die beste Einzelbilanz angelte sich Tobias Hummel vom TTC Seelbach-Schuttertal mit 17:1 Einzelerfolgen. Unter den Top Ten platzierten sich Ottenaus Spitzenspieler Sebastian Graf (9:4) und Michael Ruf (10:5) auf den Positionen vier und sechs. Gaggenaus Nummer eins Iljan Ramljak folgt mit 11:7 Erfolgen auf Platz sieben. Gamshursts Neuzugang Maurice Löffler sicherte sich mit 9:7 Einzelpunkten den neunten Rang. Ungeschlagen mit 8:0 Siegen führen Graf/Ruf (Spvgg Ottenau) die Bestenliste der Doppel an. Koch/Oelze (TTV Muckenschopf, 9:3) bildeten das drittbeste Duo dicht vor Jörger/Löffler (TTV Gamshurst, 8:2). Gelingt es Ottenaus Reserveteam, die Saison ohne Punktverlust abzuschließen? In der Vorsaison scheiterte das Vorhaben durch die 8:8-Punkteteilung bei der DJK Oberharmersbach. Rauental hofft auf die baldige Genesung ihrer Nummer eins Böhm, um sich aus dem Tabellenkeller hochzuarbeiten. Mit acht Mannschaften ging die Landesliga Staffel I der Frauen an den Start. Halbzeitmeister wurde der TTC Willstätt, der alle sieben Spiele für sich entscheiden konnte. Punktgleich mit 8:6 Zählern folgen auf Rang drei der TV Bühl, der TTC Nonnenweier und die TTF Rastatt II. Bühl erwischte einen optimalen Saisonstart und gewann die ersten vier Spiele. Nach zwei knappen Niederlagen bei den TTF Rastatt (5:8) und gegen den TTC Nonnenweier (6:8) und der 3:8-Niederlage gegen Halbzeitmeister Willstätt rutschte das Team auf den dritten Rang zurück. Am Tabellenende liegen Oberharmersbach und die zweite Mannschaft des TTC Iffezheim mit je 2:12 Punkten. Unter diesen drei Teams wird sich wohl der einzige Absteiger herauskristallisieren. Bühls Neuzugang Lisa Weitzel eroberte mit 16:2 Erfolgen den ersten Platz der Bestenliste. Weitzel errang gemeinsam mit Nadja Faller auch den ersten Platz in der Doppelrangliste. Während sich Bühl und die TTF Rastatt II im sicheren Mittelfeld aufhalten, steht Iffezheim II ein kritischer Kampf gegen den Abstieg bevor. (ti)

