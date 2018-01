Den Gipfel fest im Visier

Über die Weihnachtstage hatte ein Infekt die siebenmalige Weltmeisterin zurückgeworfen - bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Ihren Start bei der World Team Challenge auf Schalke musste die Partenkirchnerin deshalb absagen, in Oberhof ist sie nun aber wieder dabei. "Laura wird laufen", sagte Bundestrainer Gerald Hönig gestern und zerstreute damit letzte Zweifel. "Der Infekt ist ausgestanden, sie hat gut trainiert in den letzten Tagen. Sonst würde sie hier auch nicht an den Start gehen", sagte Hönig weiter, dämpfte aber die Erwartungen: "Man muss die Geschichte im Vorfeld natürlich berücksichtigen. Sie wird nicht ganz bei 100 Prozent sein."

Bereits den Weltcup-Auftakt in Östersund hatte Dahlmeier aufgrund einer Erkältung verpasst. In Annecy meldete sie sich Mitte Dezember mit drei Podestplätzen, darunter dem Sieg in der Verfolgung, in der Weltspitze zurück, ehe sie erneut von einer Krankheit ausgebremst wurde.

Weitere Rückschläge sind nun tabu, soll der Traum von Medaillen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) nicht gefährdet werden. In rund fünf Wochen schon beginnen die Spiele in Südkorea. Neben den Rennen in Oberhof bleiben zum Feinschliff der Form davor nur noch die Weltcups in Ruhpolding (10. bis 14. Januar) und Antholz (18. bis 21. Januar).

Vor einem Jahr hatte Dahlmeier zur optimalen Vorbereitung auf das Saisonhighlight, die WM in Hochfilzen, in Oberhof noch Sprint und Verfolgung ausgelassen. In Österreich triumphierte sie danach mit fünf Goldmedaillen und einmal Silber. Nach den beiden Zwangspausen in diesem Winter ist nun aber jedes einzelne Rennen wichtig, um sich die nötige Wettkampfhärte für Pyeongchang zu holen.

"Es geht jetzt nicht nur um die drei Tage in Oberhof. Laura ist einsatzfähig und man muss das langfristig sehen. Sie braucht die Rennen auch im Hinblick auf Olympia", sagte Bundestrainer Hönig deshalb vor den Wettkämpfen in Thüringen, deren Anfang heute (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) der Sprint der Frauen macht.

Rund 58000 Karten sind für das Biathlon-Spektakel am Grenzadler bereits verkauft. Es folgen am Freitag der Sprint der Männer sowie am Samstag die beiden Verfolgungsrennen, ehe am Sonntag die Staffeln den deutschen Heimklassiker abschließen.(sid)