Es wird heiß in der Halle

An der Hardtmeisterschaft nehmen ab 14.30 Uhr insgesamt neun Mannschaften teil, angeführt wird das Feld von Rot-Weiß Elchesheim. Der Landesligist ist nicht nur Titelverteidiger, das Team von Spielertrainer Florian Huber spielte auch beim BT-Cup 2017 eine starke Rolle und musste sich erst im Halbfinale dem späteren Turniersieger Rastatter SC/DJK beugen. Als überbezirklich spielende Mannschaft sind die Rot-Weißen für das Hallen-Highlight gesetzt, ebenso wie der Ausrichter FV Muggensturm. Sollte eines der beiden Teams morgen in Bietigheim triumphieren, wäre somit automatisch auch der andere Finalteilnehmer am 28. Januar mit an Bord.

Ein besonderer Leckerbissen ist seit jeher der Hans-Trautmann-Pokal, den der VfB Bühl traditionell am Dreikönigstag ausrichtet. Ab 11 Uhr wird in der Großsporthalle gedribbelt, getunnelt und mit der Vollbande Doppelpass gespielt. Mit Spannung wird dabei nicht nur der Auftritt des Verbandsliga-Topteams SV Linx erwartet, sondern vor allem das immergrüne Derby der Landesliga-Rivalen VfB Bühl und SV Bühlertal. Neben den drei genannten Mannschaften kämpfen sieben weitere Teams um den Einzug in die Zwischenrunde.

Zuckerpässe aus dem Fußgelenk, Streicheleinheiten für den Ball und jede Menge Derby- stimmung - das sind die Zutaten für den 24. Murgtal-Cup, den die Sportvereinigung Ottenau am Sonntag ab 11 Uhr in der Jakob-Scheuring-Halle ausrichtet. Gute Chancen auf den Turniersieg rechnet sich der gastgebende Landesligist aus, nicht zu unterschätzen sind aber auch die Bezirksligisten FV Bad Rotenfels und FV Baden-Oos. Als starke Hallenmannschaft hat sich zudem der FC Weisenbach etabliert.

Bereits heute Abend rollt der Ball beim Hallen-Cup des SV Sinzheim in der Fremersberghalle sowie beim Mitternachtsturnier in der Sporthalle am Cuppamare in Kuppenheim, das der heimische SV08 ausrichtet. Wer jeweils den Pokal in die Höhe stemmen darf, steht allerdings erst morgen fest: Beide Turniere beginnen um 17 Uhr, das Finale endet jeweils erst um Mitternacht. Neben der Austragung zur Geisterstunde gibt es in Kuppenheim eine weitere Besonderheit: Das Turnier wird nach Futsal-Regeln gespielt. (moe)