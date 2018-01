Positive Perspektiven

Angenehmer hätte die kurze Pause rund um Weihnachten und den Jahreswechsel für die Handballer des TVS Baden-Baden kaum sein können: Nach einer grandiosen Vorrunde überwinterten die Grün-Weißen auf Platz eins der Oberliga-Tabelle - Weihnachtsbraten und Silvestermenü schmeckten angesichts dieser Tatsache natürlich besonders lecker. Der Erfolg weckt allerdings auch gewisse Erwartungen, wie Ralf Ludwig feststellen musste. Mehr als einmal wurde der TVS-Trainer auf eine mögliche Meisterschaft angesprochen. Davon jedoch will Ludwig erstmal nichts wissen.

"An solche Geschichten denken wir nicht", betont Ludwig. Vielmehr wolle man schnellstmöglich das gesteckte Saisonziel erreichen, das da lautet: Mehr Punkte als im vergangenen Jahr. Damals schlossen die Sandweierer die Runde mit 33 Pluspunkten ab - was im Umkehrschluss bedeutet: "Wir wollen mindestens 34 Punkte holen", so Ludwig, "alles, was darüber hinaus geht, nehmen wir gerne." Fürs Protokoll: Bis zur 34-Punkte-Marke fehlen derzeit noch zwölf Zähler.

"Wir wollen den guten Lauf aus dem vergangenen Jahr in die Rückrunde projizieren", sagt Ludwig, und dafür die kommenden drei, vier Spiele positiv gestalten. Als "richtungsweisend" bezeichnet er dabei das morgige Heimspiel gegen den TV Plochingen. An den Verein aus dem Kreis Esslingen hat man in Mittelbaden gute Erinnerungen, schließlich markierte der dortige Auswärtssieg im ersten Saisonspiel den Auftakt für die beste Halbserie der Vereinsgeschichte. Damals profitierte der TVS vom Umbruch beim TVP, der sich nach Startschwierigkeiten mittlerweile aber gefunden hat. Als "sehr, sehr gutes Team" bezeichnet Ludwig den Tabellensiebten, der vor allem in der Deckung - ob defensiv oder offensiv - sehr variantenreich agiere.

Da wollen die Hausherren natürlich dagegenhalten. Die körperlichen Grundlagen dafür hat der TVS in den zurückliegenden Tagen gelegt - unter anderem auch im Fitnessstudio. Mental sei sein Team ohnehin auf der Höhe und habe seine Grundprinzipien verinnerlicht, so Ludwig: Kampf, Leidenschaft, Teamgeist. Insofern ist der TVS-Trainer durchaus optimistisch: "Ich habe ein gutes Gefühl!"

Zur positiven Grundstimmung im Sandweier Lager passt die Tatsache, dass auf dem Personaltableau erstmals seit langer Zeit wieder alle Spieler aufgelistet sind. Ludwig: "Ich kann aus dem Vollen schöpfen!" Neben dem genesenen Luca Hable wird vor allem die Rückkehr von Jonas Schuster mit Spannung erwartet. Nach seiner schweren Knöchelverletzung beim Derbysieg war der Rückraum-Shooter seit Ende September zum Zuschauen verdammt, ist nun aber wieder einsatzbereit. Ob er aber bereits morgen auf die Platte zurückkehrt, ist laut Ludwig, der eine rappelvolle Rheintalhalle erwartet, noch nicht sicher.

Benefizspiel gegen den TuS Helmlingen

Auf regen Zuschauerzuspruch und jede Menge Einnahmen hofft man derweil auch beim TuS Helmlingen, der am Sonntag (17 Uhr) den TVS zu einem Benefizspiel in der Rhein-Rench-Halle erwartet. Der Erlös geht in vollem Umfang an die Familie von Torsten Geisert. Der Ur-Helmlinger Handball-Fan leidet an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Sandweierer erklärten sich schnell zum Spiel für den guten Zweck bereit, besonders für Ludwig - selbst Helmlinger - ist die Teilnahme an der Benefizaktion "Ehrensache."