"Manchmal sind Siege eben nicht alles"

Interview

BT: Herr Winkel, stehen Sie Mitte Februar auf Skiern im Urlaub oder hinter der Bande?

Pascal Winkel: Wir gehen alle von den Playoffs aus, und dann werde ich mit Sicherheit hinter der Bande stehen. Am liebsten bis in den März hinein.

BT: Sind die Playoffs auch aus finanzieller Hinsicht ein Muss für den Verein?

Winkel: Ja, wir planen jede Saison auch mit den Einnahmen aus den Playoffs. Es ist im Prinzip zwar möglicherweise nur ein Spiel, aber das ist in unserer Kalkulation schon mit drin. Davon gehen wir aus, zumal im Vorjahr am Ende der Saison ein dickes Minus stand. Diese Saison müssen wir versuchen, dieses so weit wie möglich abzubauen.

BT: Sind Sie bezüglich des Saison-Zuschauerschnitts bislang im grünen Bereich?

Winkel: Ja, was den Schnitt und die Umsätze anbelangt, liegen wir dort, was wir vor der Saison kalkuliert haben.

BT: Wie ist das Gefühl, nach knapp zwei Jahren erstmals wieder als Trainer zu arbeiten?

Winkel: Vor der Saison habe ich ja neben meinen Aufgaben als Sportvorstand schon die Frauenmannschaft übernommen. Das ist natürlich schon ein Unterschied, was das Adrenalin betrifft, die Jungs jetzt wieder zu coachen angesichts der Zuschauerzahlen oder beim Tempo des Spiels. Ich habe gemerkt: Hinter der Bande zu stehen, befriedigt mich schon, macht Spaß. Der Puls geht natürlich hoch, die Jungs müssen ja auch merken, dass da nicht nur einer rumsteht, damit wir hier weitermachen können, sondern dass da jemand da ist, der die Vereinsfarben vertritt und mit Herz dahinter steht.

BT: Die Trennung von Terry Trenholm kam für viele überraschend. Begründet wurde sie vom Verein wegen "spielergebnisunabhängiger Umstände". Klingt ziemlich sperrig und wenig aussagekräftig. Heißt das übersetzt: Es gab gravierende Kommunikationsprobleme zwischen Trainer und Mannschaft?

Winkel: Ich möchte es so ausdrücken: Es war im Endeffekt die Summe der Kleinigkeiten, die es ausgemacht hat. Man kennt mich und andere im Verein lange genug, dass wir so etwas nicht von zwei Ergebnissen abhängig machen, weil wir eben damals gegen Eppelheim und Zweibrücken verloren haben. Das war nicht das Ausschlaggebende. Es war vielmehr so, dass wir uns gesagt haben: Wir in der Vorstandschaft müssen uns etwas überlegen, entweder in die eine oder andere Richtung. Für die eine haben wir uns dann entschieden.

BT: Ironischerweise legte Trenholm ja einen Superstart hin, was für Ihre seit Jahren bekannten Probleme zu Saisonanfang ja geradezu außergewöhnlich war...

Winkel: Daran gibt es auch nichts zu deuteln. Wir zehren auch heute noch von dem guten Saisonstart. Aber manchmal sind Siege eben nicht alles. Der Erfolg übertüncht auch so manches und lässt den einen oder anderen etwas toleranter sein. Wenn es dann aber plötzlich nicht mehr so rund läuft, kommen die Probleme wieder auf. Dann ist es umso schwieriger, wenn man nicht gleich reagiert hat und stattdessen sagt: Na gut, passt schon, kriegen wir hin, es läuft ja. Es war für mich kein Leichtes, dem Terry die Entscheidung des Vereins dann mitzuteilen, noch dazu hatte ich an meinem Geburtstag die Ehre, dieses Gespräch mit ihm zu führen. Das war ehrlich mit das Schwerste, was ich in meiner Laufbahn als sportlicher Leiter hier bislang zu tun hatte.

BT: Das Eingestehen einer personellen Fehlbesetzung fällt auch auf Sie zurück. Wie Terry Trenholm tickt, hätten sie schließlich vorher wissen müssen, da er ja längere Zeit das Frauenteam und die Torhüter trainierte...

Winkel: Nicht nur das, er war ja sogar mein Wunschkandidat als Nachfolger von Pavol Jancovic. Ich habe mich damals auch gegen die eine oder andere kritische Stimme durchsetzen können. Von daher tut mir das im Nachhinein noch mehr weh, zumal auch eine persönliche Verbindung da war. Ich hatte weniger Probleme, damals Pavol die Trennung mitzuteilen, als jetzt mit Terry, da ich weiß, wie er in diesem Verein involviert ist und wie lange er hier schon mit am Start ist. Das war also nochmals ein Stück schwieriger. Aber nichtsdestotrotz mussten wir eine Entscheidung treffen.

BT: Erst scheiterte der Slowake Jancovic, nun Trenholm aus dem Eishockey-Mutterland Kanada. Ist folglich der ESC Hügelsheim alles Pascal Winkel oder was?

Winkel: Nein, das würde ich so nicht sagen, das wäre überspitzt formuliert. Es sind einfach viele Dinge in einer Saison, die passen müssen. Es ist oft schwierig, gerade bei einem so kleinen Verein wie uns. Man ist manchmal auf gewisse Mechanismen angewiesen.

BT: Führen die Erfahrungen der vergangenen zwei Spielzeiten nicht doch zu dem Schluss, dass nur ein Deutscher, gerade auch wegen der Kommunikation, die Mannschaft künftig trainieren kann?

Winkel: Das war natürlich auch einer der zu kritisierenden Punkte, dass am Ende nur noch Englisch in der Kabine gesprochen wurde. Da sind dann eben auch viele Spieler dabei, die die Feinheiten nicht richtig verstehen oder es sich noch einmal erklären lassen müssen. Andererseits haben wir natürlich auch genügend Jungs, die Englisch oder sogar Russisch in der Kabine sprechen. Da wir nach der Trennung eine schnelle Lösung finden mussten, haben wir uns dafür ausgesprochen, dass ich das bis Saisonende nochmals übernehme. Für die neue Saison müssen wir uns natürlich etwas überlegen, was wir machen, auch investieren wollen. Wir werden da mit den Gesprächen rechtzeitig in die Pötte kommen. Fakt ist aber jetzt schon: Ich werde nächste Saison definitiv nicht mehr an der Bande stehen.

BT: Acht Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde ist der ESC Vierter. Diesen Platz gilt es zu verteidigen bezüglich der Playoffs. Ein realistisches Ziel?

Winkel: Ein Drittel der Spiele liegt noch vor uns, wir spielen noch gegen jede Mannschaft einmal. Die Schlüsselspiele gegen Meister Zweibrücken, der in der Tabelle direkt hinter uns liegt, und Eppelheim, das vor uns liegt, sind zu Hause. Ich bin guter Dinge, dass wir die Playoffs packen, vor allem, wenn ich sehe, dass wir in dieser Saison die wenigsten Gegentore kassiert haben, unter anderem auch mit einem starken Torhüter Max Häberle. Platz vier muss es sein. Alles, was noch drüber geht, nehmen wir gerne mit.

"Die anderen Teams haben zugelegt"

BT: Haben sich die Kräfteverhältnisse in der Regionalliga Südwest seit Ihrem Ausstieg verändert?

Winkel: Auf alle Fälle, man kann keinen Gegner mehr auf die leichte Schulter nehmen. Es ist de facto so, dass die anderen Teams im Vergleich zu uns zugelegt haben. Man merkt es in dieser Saison extrem, dass kein Team mehr so dominant ist wie Heilbronn vor einigen Jahren. Gegen die haben wir ja kurz vor Weihnachten erst zehn Sekunden vor Schluss verloren. Jeder kann jeden schlagen. So ist Meister Zweibrücken weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Was ich aus der Ferne so höre, rumort es dort. Wir schauen aber nur auf uns, und da bin ich zuversichtlich.