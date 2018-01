Niedriges Hallendach - aber hohe Erwartungshaltung

Schlag auf Schlag geht es weiter für die Volleyball Bisons Bühl, die gleich zu Beginn des neuen Jahres vor richtungweisenden Spielen stehen. Den Anfang macht morgen um 20 Uhr das Gastspiel in Lüneburg, wo die auf Rang sieben in der Tabelle abgerutschten Bisons zum Abschluss der Vorrunde auf den derzeitigen Tabellenachten treffen. Ein Sieg wäre somit ein wichtiges Signal im Kampf um die direkten Playoff-Plätze, doch die Gellersenhalle in Lüneburg gilt als extrem schwieriges Pflaster. "In Lüneburg ist es immer schwer zu gewinnen", erwartet Team-Manager David Molnar einen harten Kampf.

Nach der deutlichen 0:3-Heimniederlage gegen den amtierenden deutschen Meister aus Berlin ging es für Bühls Trainer Ruben Wolochin in den zurückliegenden Tagen vor allem darum, die Moral seiner Mannschaft wieder zu stärken. Nach den furiosen Leistungen Mitte November, die mit dem Einzug ins Pokalfinale belohnt wurden, schien der Bühler Mannschaft gegen Berlin der unbändige Siegeswille zu fehlen, der die Mannschaft in den beiden Spielen gegen Herrsching noch ausgezeichnet hatte. "Vielleicht war die Vorbereitung wegen der Feiertage etwas zu kurz", hatte Wolochin nach dem etwas ernüchternden Auftritt gerätselt. Das soll sich gegen Lüneburg nicht wiederholen. Weil die Gellersenhalle mit lediglich sieben Metern Deckenhöhe aufwartet und damit die Aufschlagannahme zusätzlich erschwert wird, wurde das Training in dieser Woche in die Sporthalle des Technischen Gymnasiums verlegt. "Hier können wir die in Lüneburg herrschenden Bedingungen gut simulieren", sagt Molnar und hofft, dass die niedrige Hallendecke in Lüneburg zum eigenen Vorteil genutzt werden kann. "Wir schlagen in dieser Spielzeit sehr gut auf", hofft er auf Annahmeprobleme beim Gegner. Dies vor allem, wenn der Japaner Masahiro Yanagida zur Topform aufläuft. Mit dem ehemaligen Bühler Matthias Pompe hat Lüneburg andererseits einen der besten Annahmespieler der Liga in seinen Reihen und auch der Amerikaner Cody Kessel, der vermeintliche Schwachpunkt im Annahmeriegel der Gastgeber, zeigte meist eine starke Leistung. Ohnehin kann Wolochin nicht allein auf die Aufschlagqualitäten seines Team setzen, insgesamt soll die Leistung seiner Mannschaft wieder stabiler werden. "Wir müssen wieder absolut fokussiert in das Spiel gehen", fordert er eine deutliche Reduzierung der Eigenfehler.

Erstmals kann Wolochin auf einen komplett besetzten Spielerkader zurückgreifen, denn auch der Luxemburger Chris Zuidberg wird nach Ende seines Grundwehrdienstes die Reise nach Niedersachsen antreten. Ob der Mittelblocker auch zum Einsatz kommen wird, ist jedoch offen, denn Bühl hat das Luxusproblem, dass alle Spieler fit sind. (win)