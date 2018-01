Auftakt nach Maß ins neue Jahr Von Wolfram Braxmaier Nervenstärke gepaart mit großer Geduld waren bei den Zuschauern in der rappel vollen Rheintalhalle und den Spielern des TVS Baden-Baden im Spitzenspiel der Handball-Oberliga Baden-Württemberg gefragt, denn der Tabellensiebte TV Plochingen verlangte den Einheimischen in einer hart geführten Partie bis zur Schlusssirene einfach alles ab. Am Ende stand dann aber ein verdienter 37:32 (16:15)-Erfolg der Hausherren, die damit ihren unerwarteten Höhenflug fortsetzten. "Die Mannschaft ist gereift, wir bewahren jetzt auch in kritischen Situationen die Nerven. Plochingen war der erwartet starke Gegner, denn in der Abwehr bekamen wir nie richtig den Zugriff. Aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen ergriffen", stellte TVS-Coach Ralf Ludwig nach dem Schlusspfiff erleichtert fest. Die richtigen Trainer-Maßnahmen, das waren in den kritischen Phasen die Einwechslungen von Nikolas Jolibois und Jonas Schuster. Mit Jolibois kam beim wackeligen Stand von 24:23 (42.) neuer Schwung ins TVS-Spiel, das gerade ins Stocken geraten war. Jolibois warf drei Tore selbst und Sandweier baute so den Vorsprung auf 30:24 (48.) aus. Die Messe schien gelesen, die harte Nuss geknackt. Doch weit gefehlt, Plochingen kam noch einmal zurück und der überragende Henrik Bischof, der auf Halbrechts nie zu bremsen war und 14 Tore (!) warf, war es, der in der 51. Minute das 30:27 erzielte - Plochingen war wieder im Spiel. Es folgte nach einer Auszeit aber das großartige Comeback von Jonas Schuster, der seit September wegen einer schweren Knöchelverletzung pausieren musste. Wie ein Orkan brauste Schuster in die generische Deckung, erzielte drei eigene Tore und war an vier weiteren Treffern mit blitzgescheiten Anspielen maßgeblich beteiligt. Eindeutig: Jonas Schuster ("Ein besseres Comeback kann man sich nicht vorstellen") war das Trumpf-Ass, das Ralf Ludwig und sein Co Marius Merkel zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ärmel zogen. Da zudem TVS-Keeper Thilo Hafner beim Stande von 33:29 (56.) einen Siebenmeter von Marcel Rieger parierte, war der Widerstand der Gäste gebrochen. Da staunte selbst Speerwurf-Weltmeister Jonathan Vetter, in Sandweier mittlerweile Dauergast. Danach hatte es allerdings lange nicht ausgesehen, denn der TVS kam zu Beginn nicht richtig ins Spiel, hatte gegen eine starke und ziemlich harte Gästeabwehr große Mühe und leistete sich ungewohnt viele Passfehler. Die Nervosität war groß bei den Hausherren, die wohl von der großartigen Kulisse beeindruckt waren. Doch der TVS schaffte es immer wieder, die Gäste nicht enteilen zu lassen. In den entscheidenden Phasen, als bei Plochingen merklich die Power nachließ, setzte der TVS dann die entscheidenden Akzente. Spielerisch war bei Sandweier in Angriff und Abwehr (einschließlich Torleute) sicherlich noch Luft nach oben, doch der TVS ist nun der Gejagte, der mit allen Mitteln bekämpft wird. Ist der TVS nun wirklich ein Spitzenteam? Auch Daniel Merkel, der engagierte TVS-Hallensprecher stellte sich diese Frage in den letzten Wochen immer wieder. Die Antwort kam aus berufenem Munde, denn TVP-Trainer Daniel Brack hat viel erlebt in seiner aktiven Zeit als Bundesligaspieler: "Wir sind eine ambitionierte Mannschaft. Aber Sandweier ist ein absolutes Spitzenteam und besitzt neben Pforzheim die besten Chancen auf den Titel." Der Sohn der Trainer-Legende Rolf Brack (FA Göppingen), den er direkt nach dem Spiel kontaktierte, brachte es auf den Punkt. TVS Baden-Baden: Horn, Hafner - J. Henke, F. Henke 3, Wichmann, Schulz, Seiter 1, Bornhäußer 7, Grimm 1, Fritz 10/3, Schuster 3, Unser 2, Koch 7, Jolibois 3, Hable. TV Plochingen: Siemer, Nagel - Fuß, Bischof 14, Maier, Werbitzky, Weiß 3, Zeiler 1, Rieger 6/1, Haas 1, Brandner, Clement, Gollmer 3, Hablizel 4. Schiedsrichter: Markus Lipps/Felix Maertin (SG Pforzheim/MTV Karlsruhe) leiteten schwach - Zuschauer: 850 - Zeitstrafen: 2 - 2 - Beste Spieler: Fritz, Schuster - Bischof, Hablizel.

