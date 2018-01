Bisons lassen in Lüneburg wichtige Punkte liegen Empfindlicher Dämpfer für die Volleyball Bisons Bühl im Kampf um die Playoffplätze. Als Gast der SVG Lüneburg verpasste die Mannschaft von Cheftrainer Ruben Wolochin nicht nur einen möglichen Punktgewinn, bei der 1:3 (21:25, 30:32, 25:21, 16:25)-Niederlage in der gewöhnungsbedürftigen Lüneburger Gellersenhalle klemmte es vor allem im Angriff. "Das war nicht unser Tag, keiner erreichte Normalform", räumte Wolochin mit Blick auf die hohe Eigenfehlerquote am Netz ein. Dazu passte, dass Diagonalangreifer Iurii Kruzhkov wegen Schulterproblemen im dritten Satz nur zu einem Kurzeinsatz kam. An der unzureichenden Vorbereitung scheint es nicht gelegen zu haben, denn Bühl kam mit der niedrigen Halle ganz gut zurecht - auch wenn die Präzision in der Annahme etwas zu wünschen übrig ließ. Beim Aufschlag jedenfalls setzten eindeutig die Bisons mit zehn Assen die Akzente, die Gastgeber kamen nur auf deren zwei. Dafür zeigte sich Lüneburg vor allem im Block und im Angriff deutlich überlegen und kam allein im ersten Satz zu 20 Punkten am Netz, während Bühl meist mehrere Anläufe brauchte und viel zu selten den Ball im gegnerischen Feld unterbringen konnte. Nach klar verlorenem ersten Satz reagierte Wolochin im zweiten Durchgang früh, verordnete mit einem Wechsel auf der Zuspielstation seiner Mannschaft eine andere Spielweise und tatsächlich lief es mit Oleksandr Dmytriiev als Zuspieler nun besser für die Gäste. "Dafür muss ich mein Team loben. Nach dem schwachen ersten Satz haben wir uns gut ins Spiel hinein gekämpft." Gut erwies sich aber zunächst nicht als gut genug. Bühl war am Netz zwar nahezu gleichwertig und spielte auch deutlich variabler als zuvor, doch Lüneburg ließ nie locker. Vor allem die spektakulären, langen Ballwechsel entschieden die Gastgeber fast durchweg für sich und das nagte durchaus am Selbstbewusstsein der Bisons. Dank exzellenter Aufschläge des ansonsten blassen Masahiro Yanagida schaffte es Bühl aber immer wieder, Rückstände aufzuholen und blieb schließlich konsequent am Gegner dran. In der packenden Schlussphase des zweiten Satzes fehlte lediglich das nötige Quäntchen Glück und so kam Lüneburg mit dem siebten Satzball schließlich zur wichtigen 2:0-Führung. "Wir sind gierig geblieben", lobte Lüneburgs Trainer Stefan Hübner. Nun war es Bühl, das früh in Führung ging und den Vorsprung bis zum Schluss verteidigte. Doch statt nach dem gewonnen dritten Satz den Schwung mitzunehmen, häuften sich bei Bühl im vierten Satz wieder die Fehler und das Spiel wurde am Ende fast kampflos abgeschenkt.(win)

