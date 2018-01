Playoff-Platz ausgebaut Gelungener Jahresauftakt für den ESC Hügelsheim in der Eishockey-Regionalliga SüdWest. Am Samstagabend bezwangen die Baden Rhinos den EV Ravensburg mit 6:2 und vergrößerten den Abstand auf die sechstplatzierten Oberschwaben auf nun sechs Punkte. Vor der stattlichen Heimkulisse von erneut mehr als 800 Zuschauern legten die Nashörner los wie die Feuerwehr. Den ersten Schuss von Maxim Engel konnte Torwart Heckenberger noch parieren, doch Kapitän Math Fleury vollstreckte im Anschluss zur Führung nach gerade einmal 38 gespielten Sekunden. Es war eine schnelle Anfangsphase, in der die Gäste munter mitspielten und ebenso zu Chancen kamen. Wieviel Emotionen in diesem "Sechs-Punkte-Spiel" steckten, zeigte die neunte Minute, als Stürmer Duhamel nach dem Abpfiff vor dem Gästetor niedergestreckt wurde und Friedberger zu seinem Rächer mutierte. Die aus dieser Szenerie folgende Überzahlsituation nutzte der Kanadier Duhamel zum 2:0. Ein Zusammenspiel der zusammen 103 Jahre zählenden Formation zwischen Obermann und Groß verwertete Andy Mauderer reaktionsschnell zum 3:0 (14.). Das schien bereits die Vorentscheidung zu sein. Doch plötzlich fehlte im Spiel des ESC 09 die letzte Konsequenz, und Ravensburg kam aus spitzem Winkel im Nachschuss durch Repka zum Anschlusstreffer (16.). Das Mitteldrittel ging an die Gäste, die nach ihrem zweiten Treffer in der 23. Minute durch Martini wieder Licht am Horizont erblickten. Einige Unsicherheiten im Aufbauspiel brachten Ravensburg zu guten Möglichkeiten, die aber nicht weiter genutzt wurden. Im Schlussabschnitt zeigten die Rhinos dann wieder ihre Qualitäten. Sebastian Wolfs Schuss von der blauen Linie brach den Bann zum 4:2 (47.). Eine Überzahlsituation in der 54. Minute bot den Gästen die Gelegenheit nochmals heranzukommen, doch die Rhinos ließen keinen Gegentreffer mehr zu. Im Gegenteil: Kaum komplett auf dem Eis, eroberte Duhamel das Spielgerät und leitete einen Konter ein, den er nach Doppelpass mit Maxim Engel selbst zum 5:2 abschloss (56.). Ravensburg war geschlagen und musste 26 Sekunden nach dem Knockout gar noch den sechsten Treffer durch Noel Johnson hinnehmen. Zwei starke Drittel sicherten den Baden Rhinos nun weiterhin Platz vier der Tabelle vor Verfolger und Meister Zweibrücken, das im Kampf um die Playoffs unter Druck geraten ist. (ndm)

