Walt Disney lässt grüßen Von Christian Rapp Was sich zurzeit mitten im Schwarzwald im beschaulichen Sasbachwalden abspielt, könnte auch gut und gerne aus der Feder der Märchenfabrik von Walt Disney entspringen. Doch hinter den sieben Bergen sind keine sieben Zwerge, sondern vielmehr eine verschworene Mannschaft des SV Sasbachwalden vorzufinden, die nach dem dramatischen Schlussakkord der vergangenen Saison - inklusive Aufstieg nach zwei Spielen gegen den SV Bietigheim - nun eine märchenhafte Vorrunde in der Kreisliga A Süd folgen ließ, samt Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Vom hässlichen Entlein (Niederungen in der Kreisliga B5) zum schönen Schwan (Dritter in der A Süd): Autor dieser bemerkenswerten Geschichte ist SVS-Trainer Christian Schweiger, der seit über vier Jahren erfolgreich Regie führt und nun mit dem SVS mit 34 Punkten gar auf dem dritten Platz in der A Süd überwintert. "Es kommt einem tatsächlich vor wie im Märchen. Bereits vor der vergangenen Rückrunde mussten wir damals einen Fünf-Punkte-Rückstand auf Gamshurst aufholen, danach dann die beiden nervenaufreibenden Aufstiegsspiele gegen Bietigheim, und nun so eine Hinrunde als Aufsteiger. Ein besseres Drehbuch kann man momentan wohl nicht schreiben", blickt Schweiger auf das vergangene "Wahnsinns"-Jahr zurück. Allein ein Blick auf die nackten Zahlen belegt, welch herausragende Hinrunde der Aufsteiger spielte: Mit 41 Treffern stellt der SVS gemeinsam mit dem Tabellenführer FV Ottersweier und der Landesligareserve des SV Sinzheim die Torfabrik der Liga. Doch das Offensivspektakel geht keineswegs zulasten der Defensive. Denn auch die Abwehr des Aufsteigers rührte in den bisherigen 15 Spielen ordentlich Beton an. SVS-Schlussmann Simon Bartmann musste lediglich 13 Gegentore hinnehmen - ebenfalls Bestwert, zusammen mit dem direkten Verfolger FC Schwarzach. "Meine Jungs haben in der Hinrunde einfach unbekümmert und unbeschwert aufgespielt. Wir haben ein Durchschnittsalter von 22 Jahren, da ist noch viel Potenzial nach oben vorhanden. Wichtig ist aber auch, dass die Jungs Fehler machen dürfen und sich bewusst sind, dass auch mal eine Durststrecke kommen kann", tritt der SVS-Coach etwas auf die Euphoriebremse. Ein weiterer Grund dafür, dass der SV Sasbachwalden momentan die A Süd rockt, sind die Neuzugänge Sven Feßler und Marco Klöpfer, die voll eingeschlagen haben. Während Klöpfer sein mit 16 Treffern prall gefülltes Torekonto in der Rückrunde weiter aufstocken möchte, muss Schweiger allerdings auf seinen Innenverteidiger Feßler wegen einer Knieverletzung für die restliche Saison verzichten. "Dann müssen eben die Jungen Wilden in die Bresche springen", meint Schweiger. Makellose SVS-Heimbilanz Neben der Unbekümmertheit sowie den Neuzugängen kann sich der SVS auch auf die Festung Alde-Gott-Arena verlassen: Sechs Heimspiele, sechs Siege, 26 erzielte Tore - Zuhause ist es eben doch am schönsten. So wurde etwa der Rangzweite FC Varnhalt mit einer 1:8-Packung nach Hause geschickt. Dass die Schweiger-Elf durchaus ein Wörtchen um den Aufstieg in die Bezirksliga mitreden kann, bewiesen auch die 90 Minuten gegen den Ligaprimus Ottersweier. Bis kurz vor Schluss führte der SVS mit 3:1, musste sich aber am Ende noch mit einem Remis begnügen. "Natürlich würde ich mich unglaubwürdig machen, wenn ich jetzt sagen würde, dass für uns nur der Klassenerhalt zählt, gerade nach dieser Hinrunde. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und gut in die Restsaison starten", lautet Schweigers Plan. So seien die Nachholpartien gegen den VfB Bühl II und den SC Eisental von enormer Bedeutung, zumal Ottersweier am 25. Februar auf den Rangvierten Schwarzach trifft. "Nach den ersten drei Spielen der Rückrunde sehen wir dann, wo die Reise hingeht. Unser Ziel ist es, oben dran zu bleiben und die Top Fünf anzusteuern. Alles andere wäre Bonus und märchenhaft", so der SVS-Coach. Dabei wäre doch der Durchmarsch in die Bezirksliga das perfekte Happy End zum bereits angefangenen Drehbuch.

