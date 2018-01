Zurück zum Fußball

Das Trainerkarussell dreht sich derzeit im Fußballbezirk Baden-Baden auf Hochtouren. Zahlreiche Vereine suchen einen neuen Übungsleiter für ihre ersten Mannschaften, kommen sich dabei auch mächtig ins Gehege, was letztendlich den Preis in die Höhe treibt. Doch was ist mit dem Juniorenbereich? Gerade dort ist es der Trainer, der den Charakter einer Mannschaft prägt. Gerade dort wird aber meist gespart. Das ist dem Präsidenten des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV), Thomas Schmidt aus Sölden, schon lange ein Dorn im Auge. "Selbst auf Bezirksebene werden schon horrende Summen an Trainer und Spieler bezahlt, die Übungsleiter im Nachwuchsbereich gehen dagegen leer aus", moniert Schmidt.

Natürlich sind die ersten Mannschaften die Aushängeschilder und die Haupteinnahmequellen der Vereine, aber es geht vor allem bei den Klubs, die eher selten etwas gewinnen und in den unteren Ligen herumkrebsen, letztendlich nur über den eigenen Nachwuchs. Doch viele Vereine sind schon froh, wenn sie jemanden finden, der Kindermannschaften betreut, aussuchen können sie sich die Trainer schon längst nicht mehr. Oft sind es Väter, die statt eines Trainers an der Seitenlinie stehen. Darunter leider auch Brüllväter, die schon während des Trainings im Beisein der Eltern die Kinder anpflaumen oder Kinder, die sich wehgetan haben, weinend liegen lassen. Oder sie um den Platz scheuchen wie ein Felix Magath zu seinen besten Zeiten.

Schon im E- und F-Juniorenbereich geht's überwiegend um den Erfolg. Nicht der Spaß am Spiel und das faire Miteinander (nach einem Foul dem Gegner die Hand geben oder den Ball ins Aus spielen, wenn sich ein Gegner wehgetan hat) stehen im Vordergrund, sondern zu oft einfach nur das nackte Ergebnis.

So verwundert es auch nicht, dass schon im Kinderfußball mit allen möglichen Tricks gearbeitet wird. Da tauchen Spieler auf, die zwölf Jahre alt sein sollen und schon die Statur eines Erwachsenen haben. Da es auch an Schiedsrichtern mangelt, stellt das kein größeres Problem dar. Dabei sollte es im Jugendfußball nur um die Gemeinschaft und einen Trainer, der sich für sie verantwortlich fühlt, gehen.

Es muss also ein Umdenken her. Beim DFB, der rund 2,2 Millionen jugendliche Mitglieder hat, die in 120000 Mannschaften jedes Wochenende in Deutschland gegeneinander antreten. Er muss über die Landesverbände für eine noch bessere Trainerförderung sorgen. Bei den Profivereinen, die oft nach einem einstudierten System spielen. Durch das heutige Ausbildungssystem gibt es sicherlich unzählige Fußballer, die technisch versiert und körperlich bestens vorbereitet sind. Aber alles ist angelernt. Es fehlt das fußballerische Element. Das Überraschende. Bei den Amateurvereinen, die ihr Hauptaugenmerk noch mehr auf den eigenen Nachwuchs richten müssen. Das zahlt sich übrigens nicht nur sportlich aus. Es sind gerade diejenigen Spieler, die keine Karriere machen, die dem Verein in irgendeiner Funktion erhalten bleiben. Zurück zum Fußball.