In der Leistungsspitze sehr gut aufgestellt

Herausragend platziert sind wieder einmal die Geher. Bei den Männern führt Carl Doh-mann (SCL-Heel Baden-Baden) die deutsche Rangliste über 50-Kilometer-Straßengehen an, über 20 Kilometer ist er Sechster. Nathaniel Seiler (TV Bühlertal) ist über 50 Kilometer Dritter und über 20 Kilometer Fünfter. Bei den Junioren U23 belegte er den zweiten Platz im 20-Kilometer-Straßengehen. Auch die Senioren des TV Bühlertal konnten sich bei den aktiven Männern gut platzieren: Denis Franke ist Fünfter über 50 Kilometer, Zehnter im 10000-Meter-Bahngehen und liegt auf Platz 13 über 20 Kilometer auf der Straße. Georg Hauger belegt Platz 22 über 10000 Meter und Platz 25 über 20 Kilometer. Seniorin Antje Köhler kam bei den Frauen auf die Plätze 24 (5000 Meter; Bahn) und 26 (Zehn Kilometer; Straße), Gisela Theunissen und Marianne Gerhard (beide TB Gaggenau) sind ebenfalls aufgeführt.

Die Ötigheimer Hochspringerin Anne Klebsch (LAZ Ludwigsburg) beendete das Jahr 2017 als beste deutsche Juniorin der Klasse U23. Bei den Frauen ist sie mit ihren 1,85 Metern auf Platz fünf geführt. Platz zwei in Deutschland beim Diskuswerfen U18 belegt die Silbermedaillengewinnerin der Weltmeisterschaften von Nairobi, Leia Braunagel vom SCL-Heel Baden-Baden. Auch bei der älteren U20 konnte sie sich mit ihren 51,33 Metern als Vierte weit vorne platzieren. In der U23 ist sie starke Fünfte, in der Frauenliste 14. Mit der Kugel liegt sie in U18 auf Rang 22.

Ihr Vereinskamerad Justus Baumgarten schaffte es über 400 Meter der Jungs U18 ebenfalls auf den zweiten Platz. Mit seinen 48,29 Sekunden belegt er zudem Platz neun in der Klasse U20, Platz 24 bei den Junioren U23 und Platz 40 bei den Männern. Über 200 Meter U18 liegt er auf Platz 22. Kugelstoßer Bodo Göder (SR Yburg Steinbach) ist bei den Männern Siebter. Marcel Bosler (TV Iffezheim) wird als 40. geführt. Beim Speerwurf ist Sascha Graf (SR Yburg) in der Juniorenklasse Achter, bei den Männern 17. knapp hinter dem Steinbacher Markus Koch (LG Offenburg) auf Rang 15.

Hammerwerfer aus der Region sind top

Zahlreiche Platzierungen erreichten die Hammerwerfer aus dem Kreis: Der U-20-Jugendliche Tim Stösser (LAG Obere Murg) ist Zehnter in seiner Altersklasse. Zudem belegt er mit dem schwereren Hammer bei den Junioren Rang neun, bei den Männern Platz 26. Stösser wird zudem beim Diskuswurf U20 auf Rang 37 geführt. Corsin Wörner (LAG) ist beim Hammerwurf Elfter in der Männerklasse, sein Bruder Bastin 17. In der Klasse U23 liegt Simon Krieg (LAG) auf Platz 13, Kevin Weiß (TV Gernsbach) auf 15, Timo Mungenast (LAG) auf 18 und Leon Wörner (LAG) auf 29. Bei den Männern werden Krieg auf 36, Weiß auf 37, Mungenast auf 44 und Andreas Scherbarth (LAG) auf 49 geführt. Aaron Schalamon (LAG) ist Neunter bei den Jugendlichen M14 und 28. in M15. In M14 liegen Paul Sischka (LAG) auf Platz 16 und Felix Beilharz (LAG) auf 30, in M15 Benjamin Strobel (LAG) auf 17. In U18 findet man Davis Schalamon (LAG) auf Rang 25 und Benjamin Strobel auf 44, in U20 Friedemann Roth (LAG) auf 44.

Den starken dritten Platz beim Kugelstoßen U18 hat Nico Maier (SR Yburg Steinbach) mit seinen 19,61 Metern inne. Sein Vereinskamerad Leon Hofmann ist beim Speerwurf U18 Achter. In der Klasse M15 ist Niklas Huber (Steinbach) Fünfter im Neunkampf, Siebter im Blockwettkampf Wurf, 19. beim Kugelstoßen und 30. über 80 Meter Hürden. Beim Dreisprung M15 belegt Lars Lawo (Steinbach) Platz 27, beim Speerwurf M14 Jonathan Bertele (TV Bühlertal) Platz 19 und Jona Fruchtmann (Steinbach) Rang 29.

Celine Kistner (LG Hardt) ist im Zehn-Kilometer-Straßenlauf U18 starke Fünfte, in U20 auf Platz 16. Über 5000 Meter U20 ist sie auf 19 geführt, über 3000 Meter in U18 auf 25 und in U20 auf 50. Ihre Vereinskameradin Yvonne Jeschke belegt über 400 Meter Hürden Platz 21 bei den Juniorinnen und Platz 28 bei den Frauen.

Platz zwei in Deutschland nimmt auch W-15-Diskuswerferin Vanessa Kobialka (TV Iffez-heim) ein. Mit ihren 40,20 Metern ist sie zudem auf Rang 15 in der Klasse U18 und auf Rang 37 in U20 geführt. Beim Kugelstoßen W15 ist sie Sechste, in U18 27. Josefa Metzinger (Steinbach) liegt hier auf Platz 38. Kobialka wird zudem im Blockwettkampf Wurf auf Rang 30 geführt. Weit nach vorne hat es auch Gloria Antonaci (Steinbach) beim Dreisprung geschafft: In der Klasse W15 ist sie Vierte, in U18 23. und in U20 38. Ihre Vereinskameradin Rachel Fruchtmann belegt beim Dreisprung W15 Platz zwölf und in U18 Platz 42. Im Hürdensprint und im Siebenkampf ist sie jeweils auf Platz 21 geführt. Hanna Altmann (Steinbach; W14) belegt Platz 16 im Hürdensprint und im Hochsprung, Platz 18 im Block Sprint/Sprung und Platz 20 im Weitsprung. Sophia Seiter (TV Bühl) liegt über 2000 Meter in W14 auf Platz 13 und in W15 auf Platz 27 sowie über 800 Meter W14 auf Platz 17. Lisa Merkel (Steinbach) rangiert im Fünf-Kilometer-Straßenlauf W14 auf 21.

Bei den Mädchen U16 sind zudem die Steinbacherinnen über 4x100 Meter auf Platz 20 und im Blockwettkampf auf Rang 21 zu finden. Die U-16-Jungs belegen im Blockwett-kampf Platz 17. In U18 geführt ist auch Helen Fischer (Steinbach) im Dreisprung (35.) und über 200 Meter (43.). Die Zehnkampf-Mannschaft U18 der LAG Obere Murg belegt Platz 40, Joshua Braun (Steinbach; U20) im Zehnkampf Platz 41 und über 110 Meter Hürden Platz 45. Diesen Rang nehmen auch Michael Schnepf (VFB Gaggenau) über 400 Meter Hürden der Männer, Niklas Berg (TG Ötigheim) im Weitsprung U18 und Kevin Keck (SCL-Heel Baden-Baden) im Speerwurf U18 ein. (rawo)