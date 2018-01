TTF Rastatt bitten zum Verfolgerduell

Die Aufstellung der TTF wurde vor der Rückrunde nach Matuszewskis Wechsel etwas durcheinandergewirbelt: So rückt Julian Hertel, der im Bezirksligateam in der Vorrunde auf Position eins gemeldet war, hinter Tobias Prestenbach auf Position zwei vor. Ob Prestenbach nach seiner OP wieder Fuß fassen kann, muss allerdings abgewartet werden. Fällt er aus, soll Neuzugang Vincent Kappenberger sein Debüt geben. Im mittleren Drittel spielen Thomas Hillert und Martin Hamhaber, im hinteren Drittel sind Manuel Weis und Yannic Klein erste Wahl. Beim Rivalen vom Bodensee mischt seit kurzem ein altbekanntes Gesicht wieder mit: Nach seinem Rücktritt in Ottenau hat Michael Schweikert nun nach jahrelanger Tischtennisabstinenz beim TTC Mühlhausen angeheuert. Eine Freundschaft aus Offenburger Zweitligazeiten mit Georg Winkler hat den Tischtennismotivator aus dem Murgtal nochmals reaktivieren können. Mühlhausen ist am Samstag (Spielbeginn 16.30 Uhr) klar favorisiert, Rastatt will die Partie so lange wie möglich offen gestalten.

Im Topspiel der Frauen-Verbandsliga gastiert der Tabellenerste TV Weisenbach am Sonntag um 13 Uhr beim Verfolger TTC Altdorf. Die Vorrundenpartie endete im Murgtal mit einem leistungsgerechten 7:7-Unentschieden, wobei Weisenbach nach einem 0:4-Rückstand nach einer erfolgreichen Aufholjagd zumindest noch einen Zähler erfolgreich verteidigen konnte. Mit einer konzentrierten Leistung will man im Rückspiel gleich in den Doppeln erfolgreich dagegenhalten.

Auch für die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau steht zum Rückrundenauftakt der Landesliga der Männer im Heimspiel gegen den Tabellendritten TTC Willstätt viel auf dem Spiel. Der verlustpunktfreie Spitzenreiter liegt in der Tabelle noch vier Punkte vor Willstätt. Diesen Rückstand könnten die Ortenauer mit einem Heimerfolg gegen den Tabellenletzten TB Gaggenau vorab auf zwei Zähler verkürzen. Nach dem umkämpften 9:6-Erfolg in Gaggenau ist Willstätt gewarnt, der TB hat sich keinesfalls vorzeitig aufgegeben. Die Badenligareserve aus Ottenau zieht guter Dinge in das Spitzenspiel. Mit dem Heimvorteil im Rücken sollen die beiden zu vergebenen Punkte auf alle Fälle im Murgtal bleiben. Dann hätte Ottenaus "Zweite" auf dem Weg zum erneuten Titelgewinn nur noch die TTSF Hohberg III auf der Rechnung. Hohberg ist im Heimspiel gegen den TTC Fessenbach Favorit.

Frauen des TV Bühl klarer Favorit

Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt kann in der Landesliga der Frauen im Heimspiel gegen den Tabellenführer TTC Willstätt aus dem Vollen schöpfen. Die parallel spielende erste Mannschaft kann komplett antreten und benötigt am Wochenende keine Verstärkung aus der zweiten Mannschaft. Die TTF liegen sechs Punkte hinter Willstätt auf Platz fünf und könnten mit einem Heimsieg wieder für etwas mehr Spannung in der Liga sorgen. Der TV Bühl wird im Heimspiel gegen die DJK Oberharmersbach als klarer Sieger erwartet. Die Ortenauer haben erst zwei Punkte auf der Habenseite und daran soll sich nach dem Gastspiel beim TV Bühl nichts ändern. Auch der TTC Iffezheim II hat in der Vorrunde lediglich zwei Zähler gesammelt. Zur Auswärtspartie beim TTC Fessenbach reisen die Iffezheimer nicht ohne Siegchancen.

Im einzigen Spiel der Männer-Bezirksliga empfängt der Rastatter TTC den Tabellenzweiten TV Weisenbach. Nach der klaren 2:9-Vorrundenklatsche will sich der RTTC im Rückspiel besser verkaufen. Die Gäste gehen jedoch hochmotiviert in die Partie. Mit einem Auswärtssieg könnte Weisenbach die spielfreie Mannschaft der Spvgg Ottenau III von der Tabellenspitze verdrängen. Durch den 9:5-Auswärtssieg im letzten Vorrundenmatch beim Rangersten Ottenau nach einem 3:5-Rückstand hat sich das Weisenbacher Team die Vorlage zur Tabellenführung aus eigener Kraft geschaffen.

Der Halbzeitmeister TB Sinzheim steht in der Bezirksklasse der Männer in der Auswärtspartie bei der TTG Bischweier auf dem Prüfstand. Der punktgleiche Zweite TV Gernsbach steht im Match beim SV Weitenung auf dem Prüfstand. Eine richtungsweisende Partie bestreiten der TuS Sasbachried und der TTV Au am Rhein. Kann sich Sasbachried nochmals ans rettende Ufer herantasten oder gelingt dem Aufsteiger aus Au mit einem Erfolg der große Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld? (ti)