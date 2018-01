Der Handball-Nagelsmann

(rap) - Christian Schweiger fühlt sich "wie im Märchen", wenn er an das zurückliegende Jahr denkt. Kein Wunder, schließlich durfte der Trainer des SV Sasbachwalden im Sommer zunächst den Aufstieg in die A Süd feiern, und nun rockt der SVS als Dritter die Liga (Foto: rap). » - Mehr

(red) - Rebell, Provokateur und Olympiasieger: Wohl kein anderer Leichtathlet spaltet die deutschen Sportfans so wie Diskuswerfer Christoph Harting. Zudem macht der 27-Jährige Schlagzeilen mit seiner Rivalität zu seinem Bruder Robert Harting, ebenfalls Diskus-Olympiasieger (Foto: dpa). » - Mehr

(dpa) - Trainer Christian Streich (Foto: GES) hat sich dagegen gewehrt, alleine für das Erfolgsmodell des SC Freiburg zu stehen. Er sei nur eine von vielen Konstanten. Das Fachmagazin "kicker" zeichnete ihn als "Mann des Jahres" 2017 aus, am Freitag ist er sechs Jahre SC-Coach. » - Mehr

