Rastatterinnen peilen erfolgreiche Revanche an

Es geht wieder los in den Tischtennis-Badenligen - für die Männer dergilt das aber nicht, die Sportvereinigung pausiert am ersten Rückrundenspieltag. Ein Abrutschen vom derzeitigen vierten Tabellenplatz wird daher kaum zu verhindern sein. Einer der beiden punktgleichen Verfolger der TTSF Hohberg und des TV Mosbach (beide 10:8), die in Hohberg aufeinandertreffen, wird die Murgtäler auf alle Fälle einholen. Der Tabellenführer TTC Singen (15:3) möchte mit einem Derbysieg über die DJK Offenburg seine Führungsposition ausbauen. In der Vorrunde landete das Team vom Bodensee einen lockeren 9:0-Kantersieg. Das Schlusslicht FT Freiburg II ist beim Tabellendritten SV Niklashausen Außenseiter, der ESV Weil (6:12) könnte sich mit einem Erfolg bei der TTG Oftersheim (4:14) etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Eigentlich war in der Frauen-Badenliga der Rückrundenauftakt für den Tabellendritten TTF Rastatt am Samstag mit der Auswärtspartie beim TTSV Mönchweiler vorgesehen. Mit dem Rückzug des Schlusslichts noch vor Rückrundenstart wurde der Termin nun kurzfristig frei und durch die Vorverlegung des Heimspiels gegen den Zweitplatzierten 1. TTC Ketsch neu besetzt. Die Vorrundenpartie verloren die mit zwei Ersatzspielerinnen angetretenen TTF mit 3:8. Susanne Gibs und Nina Merkel gewannen im Doppel, in den Einzeln siegten Gibs und Karin Huck. Durch insgesamt drei Fünfsatzniederlagen - Gibs unterlag gegen Kathrin Thome mit 14:16 im Entscheidungssatz, Merkel agierte gegen Jasmina Simon (6:11) und gegen Thome (9:11) in den fünften Sätzen glücklos - wurde die lange im Raum stehende Punkteteilung verpasst. Am Samstag soll nun in Bestbesetzung - also mit Gibs, die durch das bessere Einzelresultat vor Merkel (spielt auf Platzziffer zwei) auf die Position eins vorgerückt ist, sowie Lea Ehinger und Vanessa Moch, die beide im zweiten Paarkreuz erste Wahl sind - eine erfolgreiche Revanche für die 3:8-Hinrundenniederlage ins Visier genommen werden.

Bei Ketsch wurde Melanie Berger (20:1-Siege) von der dritten auf die erste Position versetzt, Simon, Thome und Jessica Reinbold komplettieren das Team. Es ist mit einem heißen Tanz zu rechnen, der Druck liegt jedoch bei den Gastgeberinnen, die beide Punkte dringend benötigen. Nur bei einem Heimsieg bestehen noch Chancen auf einen der beiden vordersten Plätze. Mit dem Erreichen des zweiten Tabellenplatzes wäre die Rückkehr in die Oberliga über die Relegationsspiele noch möglich. Ketsch bestreitet am Sonntag sein zweites Spiel zu Hause gegen den TV Britzingen.

Die weiteren Bezirksteams, der TTV Gamshurst und der TTV Kappelrodeck, sind am Wochenende spielfrei. (ti)