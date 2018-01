Kracher zum Jahresauftakt

Das neue Handball-Jahr beginnt aus regionaler Sicht mit einem echten Kracher: Am frühen Sonntagabend empfangen die Oberliga-Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck die Lokalrivalinnen von der SG Muggensturm/Kuppenheim zum Derby in der Halle 2 der Steinbacher Sportschule. "Da steckt natürlich Brisanz drin", sagt Arnold Manz, sportlicher Leiter und Trainer der Rebland-SG.

Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt: Während die SG aus dem südlichen Landkreis mit 20:6 Zählern punktgleich mit dem Spitzenreiter Wolfschlugen auf Rang zwei überwintert hat, brauchte der Aufsteiger einige Zeit, um sich in Baden-Württembergs Eliteklasse zu akklimatisieren. Derzeit rangiert MuKu mit 8:18 Punkten auf Platz elf. Folglich überrascht es auch nicht, dass Trainerin Viktoria Kühn vor dem Auswärtsspiel tiefstapelt: "Steinbach ist klarer Favorit. Zudem haben wir uns gegen die immer schwer getan." Beispielsweise beim Saisonauftakt, als die Rebland-SG in der Fremde beim 27:23 überlegen war.

Mit der Rolle als haushoher Favorit will sich Manz aber nicht so wirklich anfreunden. Das liegt zum einen daran, dass auch er registriert hat, dass sich die Gäste nach gehörigen Startschwierigkeiten mittlerweile in der Liga zurechtgefunden haben. Und selbst die Niederlagen fielen oft nur knapp aus, warnt Manz. Drittens - hier bemüht der SG-Coach eine Weisheit aus dem Sportalmanach - "haben Derbys ihre eigenen Gesetze. Egal in welcher Sportart."

Folglich muss die SG "alles abrufen", wie Manz betont. Und selbst dann spricht er von einer "schweren Aufgabe". Endscheidend dürfte sein, ob die Gastgeberinnen in der Abwehr wieder derart kompakt stehen, wie sie es vor der Winterpause geschafft haben. Denn ergebnistechnisch steht die Rebland-SG blendend da, die Leistungen in der ersten Halbserie waren laut Manz aber nicht immer überzeugend. Vor allem dank der zupackenden Defensive haben es die Rebländerinnen aber geschafft, die vergangenen fünf Duelle zu gewinnen. Geht es nach Manz, soll die Punkteserie am Sonntag - eine Woche vor dem Topspiel in Wolfschlugen - auf 12:0 ausgebaut werden.

Ein wenig Sorgen bereitet dem SG-Trainer allerdings noch die Lage seiner Torhüterinnen. Nach der Schulterluxation fällt Toptalent Svenja Wunsch noch lange aus, weshalb nun Miriam Federau "gefordert ist", so Manz: "Dieser Aufgabe muss sie sich stellen."

Mit deutlich größeren Personalproblemen hat hingegen MuKu-Trainerin Kühn zu kämpfen. Zum einen muss sie den Abgang von Melissa Stoltz verkraften, die vor der Saison vom elsässischen HBC Seltz nach Muggensturm gewechselt war, deren Integrationsprozess aber nie wirklich vollzogen wurde. Noch schlimmer wiegt aber der Verlust von Alicia Charles: Das Dynamik-Wunder hat sich im Trainingslager das Kreuzband im Knie gerissen, die Saison ist damit beendet. Immerhin befindet sich Desire Kolasinac nach ihrer Knöchelverletzung wieder im Training. Kühn wird ihre Topspielerin dosiert auf die Platte schicken, betont aber: "Sie ist noch lange nicht bei 100 Prozent.