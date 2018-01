Vier Turniere, ein Ziel: Muggensturm

Über zwei Tage erstrecken sich die Baden-Badener Stadtmeisterschaften in der Sandweierer Rheintalhalle: Morgen und am Sonntag kämpfen die Kicker aus der Kurstadt um den begehrten Startplatz für den BT-Cup. 2017 sicherte sich der FV Baden-Oos mit einem klaren 5:1-Endspielerfolg gegen den FV Sandweier das Ticket. Auch in diesem Jahr gehören die beiden Finalisten zu den Favoriten auf den Sieg. Erstmals rollt der Ball morgen um 13 Uhr, das Finale am Sonntag ist gegen 17.30 Uhr geplant.

Ebenfalls um den Titel des Rastatter Stadtmeisters geht es am Sonntag in der Niederbühler Sporthalle, wo unter der Regie des FC Frankonia Rastatt die besten Ballstreichler der Barockstadt gesucht werden. Im vergangenen Jahr gewann der FC Rastatt 04 das Finale gegen den FV Rauental und qualifizierte sich dadurch für den Mittelbaden-Cup, der im vergangenen Jahr ebenfalls in Niederbühl ausgetragen wurde. Der 04 hatte sich offenbar derart gut akklimatisiert, dass der Traditionsverein beim BT-Cup erst im Finale gestoppt wurde - ausgerechnet vom Nachbarn im Münchfeld, dem Rastatter SC/DJK. Der Landesligist ist per se Topfavorit auf den Stadtmeistertitel, für den BT-Cup ist der Titelverteidiger aber ohnehin bereits qualifiziert - wie alle überbezirklich spielenden Mannschaften sowie der Ausrichter FV Muggensturm. In Niederbühl rollt der Ball morgen ab 12 Uhr.

Noch eine Stunde eher geht es in der Ottenauer Jakob-Scheuring-Halle zur Sache, wenn der SV Michelbach zur Murgtalmeisterschaft bittet. Als Landesligist sind die Lokalmatadoren von der Sportvereinigung bereits für den Mittelbaden-Cup gesetzt, dennoch werden die Ottenauer alles daran setzen, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Damals siegte man mit 4:1 gegen den TSV Loffenau, der sich als Finalist aber dennoch für das Hallen-Highlight qualifizieren konnte. Sollte sich Ottenau erneut ins Finale kombinieren, hätte auch der Endspielgegner bereits das Ticket nach Muggensturm in der Tasche. Zum erweiterten Favoritenkreis gehören unter anderem der Bezirksligist FV Bad Rotenfels sowie Türkjyemspor Selbach, die am vergangenen Wochenende bis ins Finale des Murgtal-Cups vordrangen. Auch Ausrichter Michelbach hat ausgemachte Hallenspezialisten im Kader.

Bereits morgen steigt in der Jakob-Scheuring-Halle zum 14. Mal ein Fußballturnier für Menschen mit Handicap. Außergewöhnliche Stimmung auf den Rängen und auf dem Spielfeld ist dabei garantiert. Gastgeber ist der SV Michelbach, der das Turnier in Kooperation mit den Murgtal-Werkstätten der Lebenshilfe ausrichtet. 31 Mannschaften mit insgesamt über 280 Sportlern aus ganz Baden-Württemberg haben sich angemeldet. Die erste Partie wird um 9 Uhr angepfiffen. Die Endspiele sowie die Siegerehrung finden gegen 17.30 Uhr statt.

Das letzte Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup wird derweil am Sonntag beim Stadtpokal in der Bühler Großsporthalle vergeben. Dort duellieren sich ab 14.30 Uhr die sechs Vereine aus der Zwetschgenmetropole um den Titel des Stadtmeisters. 2017 jubelte der SV Weitenung, der sich im Neunmeterschießen gegen den SV Vimbuch durchsetzen konnte. Der VfB Bühl spielte überraschenderweiser keine Rolle, das soll sich am Sonntag ändern. Für den BT-Cup ist der VfB auf jeden Fall schon in der Verlosung.

Spannende Spiele werden am Wochenende auch in Mörsch, Ötigheim und Ottenhöfen erwartet. Verbandsligist SV Mörsch veranstaltet heute bereits zum 21. Mal sein Mitternachtsturnier, morgen folgt erstmals der Hallen-Super-Cup in der Keltenhalle.

In der Ötigheimer Brüchelwaldhalle jagen beim Eugen-Peter-Gedächtnisturnier der Schiedsrichtergruppe Rastatt insgesamt zwölf Mannschaften dem Ball hinterher.

Gleich über drei Tage erstreckt sich derweil das 33. Hallenturnier des FC Ottenhöfen. Erstmals rollt der Ball heute ab 19 Uhr. (moe)