Blicker verlässt SV Mörsch zum Rundenende Paukenschlag beim Fußball-Verbandsligisten 1. SV Mörsch: Trainer Dietmar Blicker verlässt die Nordbadener am Saisonende. Seinen Entschluss, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, teilte der 47-Jährige dem Verein am Dienstag mit. Gestern gab der SVM dann die Trennung bekannt. Damit verlässt Blicker den Tabellen-14. nach zehn gemeinsamen Jahren. "Ich habe es mir unheimlich schwer gemacht. Mit den Jahren sind aus Partnern echte Freunde geworden. Am SV Mörsch liegt es nicht, sie haben alles richtig gemacht. Ich will einfach noch mal neue Impulse setzen, neue Herausforderungen und Projekte angehen", sagte Blicker auf BT-Nachfrage. "Hier in Mörsch habe ich eine Wohlfühloase. Wir haben in den vergangenen Jahren viel aufgebaut und viel erreicht. Doch die Zeit war einfach reif, um etwas Neues zu wagen", so der SVM-Coach weiter. Er führe derzeit Gespräche mit einigen Vereinen, spruchreif sei jedoch noch nichts. Wohin es ihn letztlich zieht, wisse er selbst noch nicht. "In den vergangenen Jahren habe ich Gespräche mit anderen Vereinen kategorisch abgelehnt. Klar ist aber auch, dass der SV Mörsch in den verbleibenden Monaten oberste Priorität genießt", erklärte Blicker. Unter seiner Ägide feierte der SVM zwei Aufstiege in die Verbandsliga. Mittlerweile spielen die Nordbadener die zweite Saison infolge im südbadischen Fußball-Oberhaus. "Didi hat uns am Dienstag gesagt, dass er bei uns nicht verlängern wird. Die Entscheidung ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Am Ende gaben lediglich persönliche Gründe den Ausschlag für den Entschluss, und wir waren machtlos", wird Sportvorstand Philipp Iser in einer Pressemitteilung zitiert. Wer auf den langjährigen Erfolgscoach folgt, ist noch offen. "Natürlich werden wir schnellstmöglich einen Nachfolger präsentieren und führen diesbezüglich bereits Gespräche. Persönlich sind wir natürlich enttäuscht, aber auch unendlich dankbar für eine unvergessliche Zeit. Unser Hauptaugenmerk richtet sich nun zunächst auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga, um auch Didi den Abschied zu bescheren, den er mehr als verdient hat", wird Iser weiter zitiert. In die gleiche Kerbe schlägt auch der 47-Jährige: "Meine persönliche Zukunft ist nebensächlich. Das Wichtigste ist, dass ich zusammen mit meinen Jungs und dem Verein Anfang Juni den Klassenerhalt feiern kann." (rap)

