Der Mann hinter Maske

Heraus aus der Schmuddelecke, hinein ins grelle Rampenlicht: Der Profi-Boxsport hierzulande erlebte nach der Wende eine ungeahnte Renaissance. Verantwortlich waren dafür in erster Linie Henry Maske, dessen Mentor und Trainer Manfred Wolke, Schwergewichtler Axel Schulz und das Marketing-Konzept des Privatsenders RTL. Wolke feiert am morgigen Sonntag seinen 75. Geburtstag.

In einem kleinen Eisenbahn-Schuppen auf dem zugigen Reichsbahn-Gelände in Frankfurt (Oder) hatte Wolke, Olympiasieger 1968 in Mexiko-City im Weltergewicht, die Weichen für den neuen deutschen Box-Boom gestellt. Maske und Schulz lockten Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte und machten die Branche wieder salonfähig. Profiboxen war in, über die bisweilen rustikalen Ex-Champs Eckhard Dagge, Graciano Rocchigiani und René Weller wurde die Nase gerümpft. Maskes etwas merkwürdiges Comeback gegen Virgil Hill über zehn Jahre nach seinem tränenreichen Abschied verfolgten 2007 noch fast 16 Millionen Fernseh-Zuschauer. In Maskes Ecke stand bei dessen Punktsieg wieder Wolke.

Der Ex-Trainer mit Schleifer-Qualitäten pendelt heute zwischen seinem Wohnsitz in Frankfurt (Oder) und seinem Haus auf dem Darß an der Ostsee - und hat seine Telefone schon Tage vor dem großen Jubiläum abgeschaltet. "Er war ein grandioser Trainer. Er hat mehr aus mir herausgeholt, als eigentlich drin war", sagt Schulz.

"Er war mit verantwortlich für die Goldenen Zeiten des deutschen Boxsports. Wir haben ihm viel zu verdanken", stellt Promoter Kalle Sauerland fest, dessen Vater Wilfried den aufsehenerregenden Deal mit den einstigen DDR-Größen im März 1990 eingefädelt hatte.

Im medialen Trubel um die Boxstars Maske und Schulz blieb Wolke stets der strenge Übungsleiter im Trainingsanzug. Der Träger des Vaterländischen Verdienstordens der DDR in Silber und Fahnenträger des DDR-Teams bei den Olympischen Spielen 1972 in München blieb für seine Jungs immer die Respektsperson. Auch wenn es hinter der glatten Fassade längst Risse gab. Noch heute sind Schulz und Maske mit ihrem Ex-Trainer per Sie.

2009 hatte der Sauerland-Boxstall den Vertrag mit Wolke im inzwischen modernisierten Trainingscamp in Frankfurt (Oder) nicht verlängert. Berlin mit dem gleichaltrigen Uli Wegner als Coach war längst der neue Box-Mittelpunkt Deutschlands. 2013 scheiterte Wolkes Plan, mit Enad Licina noch einmal einen Spitzenboxer zu formen. (dpa)