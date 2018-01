Interessante Duelle Nachdem die Handball-Bezirksklasse am vergangenen Wochenende mit lediglich einer Ansetzung in das neue Jahr gestartet ist, stehen heute vier Partien auf dem Programm. Allerdings allesamt ohne die Top Drei der Liga. Während die HR Rastatt/Niederbühl (16:2) und die Panthers Gaggenau (16:4) nächste Woche wieder einsteigen, befindet sich die Reserve des BSV Sinzheim (16:6) sogar noch bis Ende Januar in der Winterpause. Dennoch hält der Spielplan mit der Paarung SG Freudenstadt/Baiersbronn (12:8) gegen Steinbach/Kappelwindeck II (11:7) ein interessantes Duell bereit, treffen doch die unmittelbaren Verfolger des Spitzentrios aufeinander. "Es geht in dieser Partie darum, wer den Anschluss halten kann", konstatiert der Trainer der Gastgeber, Krzysztof Lisiecki. Der Verlierer muss sich Richtung Mittelfeld verabschieden. Und das möchte die heimische SG verhindern. Vielmehr "wollen wir mit einem Sieg dann nochmal angreifen", betont Lisiecki. Sechstes und letztes Team mit einem positiven Punktekonto ist die HSG Murg (10:8). Die Murgtäler haben sich nach schwachem Saisonstart gefangen und den guten Lauf auch in das neue Jahr projiziert. Im Finale des Bezirkspokals setzten sie sich gegen die Panthers Gaggenau mit 29:23 durch. Jetzt möchte man gegen den TuS Helmlingen II (5:15) den nächsten Heimsieg einfahren und den Abstand auf die hinteren Plätze vergrößern. Auch wenn es bei den Gästen in der aktuellen Runde noch nicht rund läuft, ist die Landesligareserve immer ein unangenehmer Gegner, findet HSG-Coach Marc Nutto. "Aber vor heimischem Publikum möchten wir nichts anbrennen lassen und die Punkte einfahren." Siegreich war am vergangenen Sonntag auch der TuS Memprechtshofen (4:12) - und das erst zum zweiten Mal in dieser Runde. Durch den 25:23-Erfolg bei der Ottenhöfener Reserve gaben die "Römer" die vorletzte Tabellenposition an den TVS Baden-Baden III (4:16) ab. Mit dem Aufsteiger tauschte man vor dem direkten Duell heute in der Rhein-Rench-Halle die Plätze. Mit dem Sieg beim ASV "haben wir", so Mannschaftssprecher Florian Trinkaus, "ein Lebenszeichen gesendet". Jetzt müsse man "unbedingt nachlegen, um endlich in Schwung zu kommen". Dem TVS droht derweil das Abrutschen auf den letzten Platz. Denn das Schlusslicht HSG Hardt II (2:16) schickt sich gegen Ottersweier II (10:10) an, dem ersten Saisonsieg gleich den nächsten folgen zu lassen. Vor Weihnachten beendete die HSG ihre Durststrecke von acht Spielen ohne Sieg mit einem überraschenden 35:23 gegen Sinzheim. Den positiven Wind möchte Trainer Heinz-Georg Kaul mitnehmen. "Wenn wir das schaffen, sollten wir die Möglichkeit haben, zwei Punkte zu holen."(maha)

