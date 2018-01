Bronzemedaille erspielt Nach drei Anläufen hat es nun endlich geklappt: Nachdem in den beiden vergangenen Jahren die Curling-Junioren von Baden Hills um Skip Marc Muskatewitz jeweils den vierten Rang bei der B-Weltmeisterschaft erspielten und damit um einen Platz die Qualifikation für die A-WM verpassten, schlug nun der aktuelle deutsche Männermeister um Mannschaftsführer Klaudius Harsch mit seinem Team zu und konnte unter 23 Mannschaften im finnischen Lohjaden dritten Platz erreichen. Mit einem Sieg über die spanischen Junioren im Spiel um Rang drei platzte nun der berühmte Knoten, so dass das Team vom 3. bis 10. März bei der A-Weltmeisterschaft der Junioren im schottischen Aberdeen vertreten ist. Sehr souverän ging es für die frisch gebackenen deutschen Meister Sixten Totzek, Klaudius Harsch (Skip), Joshua Sutor, Jan Luca Haag und Alternate Till Wunderlich durch die Round Robin. Fünf Siege gegen Spanien (5:3), Slowenien (6:2), Österreich (10:2), Frankreich (4:2) und Finnland (6:4) wurden eingefahren. Dem stand lediglich eine 4:7-Niederlage gegen Italien gegenüber, was schlussendlich die sichere Viertelfinal-Qualifikation bedeutete. Im ersten Spiel der Playoffs nahmen die Jungs von Baden Hills mit 5:3 Revanche gegen die Crew aus Südeuropa. Danach wartete der Vergleich gegen Russland. Mit 1:3 zurückliegend fand man langsam wieder ins Spiel und konnte im fünften End ausgleichen. Danach nutzte jedes Team den Vorteil des "Hammers" (letzter Stein) und gewann jeweils mit einem Stein. Im achten und letzten End waren die Russen dran, so dass das Spiel für die Badener schließlich knapp mit 4:5 endete. Im Spiel um Platz drei hieß der Gegner wieder Spanien, der im Halbfinale unglücklich 5:6 gegen den späteren Sieger China verlor. Vom ersten End an ging man konzentriert zu Werke und startete mit einem 2-er Haus. Einem Stein der Spanier im dritten End konterte man mit zwei weiteren 2-er Häusern im vierten und fünften End, was zum Zwischenstand von 6:1 führte. Danach ließ die Konzentration etwas nach, was der Gegner noch zu insgesamt drei weiteren Steinen im sechsten (1) und siebten End (2) nutzte, so dass es am Ende 6:4 für die erfolgreiche Spielgemeinschaft aus Rastatt und Füssen hieß. Das junge deutsche Juniorinnen-Team mit Skip Mia Höhne aus Füssen, musste als Gruppendritter in die Qualifikation gegen Estland, wo sich die deutsche Formation souverän mit 9:1 das Ticket für das Viertelfinale sicherte. Dort traf man auf die starken Chinesinnen, denen man mit 4:6 unterlag. Damit waren die jungen deutschen Frauen aus dem Rennen um die Plätze für die Juniorinnen-A-WM. Den Sieg holten auch hier die Mädchen aus dem Land der aufgehenden Sonne.(red)

