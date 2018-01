Überraschung möglich

Für den Sprung nach ganz oben ist die Mannschaft vermutlich noch nicht reif genug, doch für Bühls Trainer Ruben Wolochin gehören die United Volleys Rhein-Main ganz eindeutig zu den großen Namen der Liga. Und daran ändert auch die Niederlage der Volleys bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen nichts. "Das war ein etwas seltsames Spiel", befand Wolochin. Frankfurt hatte im Spiel gegen die Netzhoppers auf einen zweiten Zuspieler verzichtet und als Patrick Steuerwald Ende des vierten Satzes umknickte, war die Sache gelaufen.

An Steuerwalds Verletzung lag es aber nicht allein, dass die United Volleys völlig überraschend bei den Netzhoppers verloren. Schon in den Sätzen zuvor hatte es einige Durchhänger gegeben, vor allem scheint der Australier Lincoln Williams, der in der Vorrunde Bühl fast im Alleingang erlegte, nicht ganz fit zu sein. In den Spielen gegen die Netzhoppers und gegen Friedrichshafen, die beide verloren wurden, stand jedenfalls häufig der Japaner Issei Otake auf dem Feld. Der machte seine Sache zwar ganz gut, hat aber insbesondere beim Aufschlag nicht die Qualitäten des Australiers.

"Wir werden die Spiele der Frankfurter genau analysieren", ist Wolochin zuversichtlich, die ein oder andere Schwachstelle beim morgigen Gegner ausfindig zu machen. Davon abgesehen gilt es aber vor allem, am eigenen Spiel zu arbeiten. Nach zwei Niederlagen in Folge sollen endlich wieder Erfolgserlebnisse her. "Wir müssen wieder unsere beste Form finden", war er mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden. Zuspieler Mario Schmidgall hatte in Lüneburg nicht seinen besten Tag und bei Oleksandr "Sascha" Dmytriiev ist nach seiner langen Pause noch auf der Suche nach dem richtigen Rhythmus. "Unser Spiel war nicht ausbalanciert", seien zu oft die falschen Entscheidungen getroffen worden und die eigenen Chancen wurden nicht konsequent genug genutzt.

Auch weil zu viele Aktionen über Masahiro Yanagida liefen, der sich ein ums andere Mal am aufmerksamen Block des Gegners fest biss. Beim Spiel in der Frankfurter Fraport-Arena fordert Wolochin deshalb wieder mehr Überraschungsmomente und eine Verringerung der Eigenfehlerquote. Dabei soll auch Iurii Kruzhkov auf der Diagonalen wieder helfen, der angeschlagen war. Gerade in der entscheidenden Phase des zweiten Satzes, der unglücklich mit 30:32 verloren wurde, hätte der Ukrainer durchaus für die entscheidenden Akzente setzen können. Inzwischen ist Kruzhkov wieder zu 100 Prozent fit und Wolochin ist sicher, dass die zusätzliche Wechselalternative gut tun wird. "Rhein-Main ist zwar Favorit, doch ich denke, wir haben durchaus eine Chance, wenn es uns gelingt, unser Spiel durch zu ziehen."