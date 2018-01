Gelungene Generalprobe

Zumindest ergebnistechnisch feierten die Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck gestern in der Halle 2 der Sportschule Steinbach eine gelungene Generalprobe für das Topspiel am Samstag beim punktgleichen Oberliga-Tabellenführer Wolfschulgen (beide 22:6). Im Derby gegen Aufsteiger SG Muggensturm/Kuppenheim setzten sich die Rebländerinnen relativ unbedrängt mit 31:23 (14:13) durch und bauten damit ihre Erfolgsbilanz auf nun 12:0 Punkte in Serie aus.

In der am Ende doch einseitigen Partie unterliefen den Rebländerinnen allerdings ungewohnt viele Fehler, wurden Angriffsaktionen nicht konsequent zu Ende gespielt, fehlte es an Ball- und Passsicherheit. Dadurch konnten die Gäste die Partie lange Zeit offen gestalten. "Wir haben sicherlich schon bessere Spiele abgeliefert," stellte deshalb Arnold Manz, Sportlicher Leiter der SG-Frauen, nach dem Schlusspfiff fest, um aber mit Hinblick auf die Partie beim Spitzenreiter hinzuzufügen: "Gottseidank können wir uns am Gegner steigern." Was auch notwendig sein dürfte.

Die Rebland-SG legte allerdings gegen eine möglicherweise durch den Trainerwechsel (siehe "Zum Thema") verunsicherte Gästemannschaft los wie die Feuerwehr: Trotz einiger technischer Fehler stand es nach 16 Minuten durch einen verwerteten Tempogegenstoß der erneut sehr starken Simone Falk - mit zehn Toren beste Werferin der Gastgeberinnen - bereits 8:2. MuKu gelang bis dahin wenig, Miriam Federau verrammelte zudem ihr Tor.

Doch dieser Vorsprung machte die Rebländerinnen sorglos, während MuKu nun in der Abwehr besser stand und im Angriff konsequenter agierte. Tor um Tor holte das Team von Interimstrainerin Helen Zitzelsberger (25), Tochter von Sportwart weiblich Ralf Zitzelsberger, auf und war mit dem 9:7 von Malisa Kunz (23.) wieder im Spiel. Per direkt verwandeltem Freiwurf gelang Desiree Kolasinac sogar noch der 14:13-Pausenstand. Kommentar Manz: "Das ist Mädelshandball. Unberechenbar."

Auch nach dem Seitenwechsel konnte MuKu die Partie zunächst noch offen gestalten. Erst nach dem 17:17 (35.) steigerte sich Steinbach in der Abwehr deutlich, kam mit Laetitia Quist, die wie Stephanie Elies am Wochenende noch Länderpokal spielte, mehr Schwung in den Angriff. Falk, Quist und die ebenfalls sehr starke Sara Hildebrand (6/1 Tore) erhöhten innerhalb von fünf Minuten auf 21:17 (42.). Davon erholte sich MuKu nicht mehr, die vier Tore in Serie hatten der SG den Zahn gezogen. Da auch Keeperin Federau einen Toptag erwischt hatte und nach der Pause zehn Bälle hielt, hatten die Steinbacherinnen nun alle Trümpfe in der Hand. Zumal den Gästen nun auch etwas das Benzin ausging. Mit dem 28:10 (56.) von Elies war die Partie jedenfalls endgültig entschieden.

"Leider haben wir unsere Chancen nach der Pause nicht mehr genutzt, fehlte es uns am notwendigen Elan. Da haben wir etwas den Glauben an uns selbst verloren und viele Gegenstöße kassiert", stellte Zitzelsberger, die bis vergangenes Jahr in Indien studierte, fest: "Aber es geht weiter."

SG Steinbach/K.: Federau - Hodapp 1, Quist 2, Droll, Manz 1, Aliu 3, Falk 10/4, Hildebrand 6/1, Baier 3, Daul 2, Kotzian 1, Gerspach 1, Elies 1.

SG Muggensturm/K: Blandl - Schnurr 1, A. Kunz, Kohler 1, Wunsch 4, Koffler 3, M. Kunz 4/1, Merkel 2, Kühn 1, Buchholz, Schmidt, Stahlberger 1, Kolasinac 6/2.

Schiedsrichter: Andrej Großmann/Alexander Kern (TSV Denkendorf/TV Pliehingen) - Zuschauer: 350 - Zeitstrafen: 5 / 3.