Kreisligisten im Höhenflug Jubel in Sandweier, Weitenung, Rastatt und Gaggenau: Die vier Mannschaften qualifizierten sich gestern im Rahmen der Stadtmeisterschaften in Baden-Baden, Rastatt und Bühl sowie bei den Murgtalmeisterschaft in Ottenau für den 37. Mittelbaden-Cup. Der Höhepunkt der Hallenfußball-Saison wird in diesem Jahr am 28. Januar vom FV Muggensturm ausgerichtet. Bereits heute findet die Auslosung für die Gruppenspiele statt. Mit im Lostopf ist unter anderem der FV Sandweier. Bei der Baden-Badener Stadtmeisterschaft setzte sich das Kreisliga-A-Topteam im Endspiel deutlich mit 6:2 gegen den FC Varnhalt durch und unterstrich damit seinen Ruf aus exzellente Hallenmannschaft. Die ebenfalls hoch gehandelten Bezirksligisten aus Lichtental und Baden-Oos trafen lediglich im Spiel um Platz drei aufeinander, in dem der FVO mit 4:2 die Oberhand behielt. Wie im Vorjahr drückte derweil der SV Weitenung dem Stadtpokal in Bühl seinen blau-weißen Stempel auf: Der Kreisligist besiegte nicht nur das Landesliga-Topteam des VfB Bühl überraschend deutlich mit 5:1, sondern stellte mit Sebastian Habich auch den besten Spieler und besten Torschützen des Turniers. SVW-Keeper Michael Oser wurde obendrein zum besten Torhüter gewählt. Ebenfalls zum wiederholten Male durften die in der Freiluftrunde leidgeplagten Kicker des FC Rastatt 04 jubeln. Bei den Rastatter Stadtmeisterschaften triumphierte der Traditionsverein mit einem 3:1-Sieg über den FV Rauental. Auch im Vorjahr hatte der FC04 den B-Ligisten in die Schranken verwiesen. Im kleinen Finale besiegte Ausrichter Frankonia Rastatt den SV Niederbühl mit 9:7 nach Neunmeterschießen. Die meisten Treffer beim Wettstreit der Teams aus der Barockstadt markierte Frankonias Patrick Ernst. Bei der Murgtalmeisterschaft in Ottenau dribbelten sich der VFB Gaggenau und Lokalrivale FV Bad Rotenfels verdient ins Finale. Dort rang der Kreisligist den klassenhöheren FVR in einem rassigen Endspiel mit 4:3 nieder und löste das Ticket für den BT-Cup. Doch auch Rotenfels darf sich freuen: Das Team von Jens Dinger erhält vom Ausrichter FV Muggensturm eine Wildcard. Im Spiel um Platz drei besiegte die Spvgg Ottenau den B-Ligisten SV Michelbach mit 5:2. Malscher Doppelsieg in Mörscher Keltenhalle Eine ganz offensichtlich überragende Hallenmannschaft stellt derweil der FV Malsch: Das nordbadische Team von Spielertrainer Dirk Rohde - einst für den SV 08 Kuppenheim am Ball - gewann nicht nur das Mitternachtsturnier des SV Mörsch am Freitag, sondern holte sich in beeindruckender Manier einen Tag später an gleicher Stelle den erstmals ausgetragenen Hallen-Super-Cup. Im Finale besiegte der FVM die U23 des Karlsruher SC, die im Halbfinale den SV 08 Kuppenheim ausgeschaltet hatte. Als "Hallenmannschaft der Stunde" erhält der FV Malsch übrigens ebenfalls eine Wildcard für den Mittelbaden-Cup. In exzellenter Hallenform ist auch der FV Rot-Weiß Elchesheim: Der Landesligist gewann am Samstag das Eugen-Peter-Gedächtnisturnier der Schiedsrichtergruppe Rastatt in der Ötigheimer Brüchelwaldhalle. Im Finale besiegten die Rot-Weißen den FV Muggensturm klar mit 5:1. Dritter wurde der FV Würmersheim nach einem 2:0-Sieg im Spiel um Platz drei gegen den SV Forbach. Beim 33. Hallenturnier des FV Ottenhöfen triumphierte der TuS Oppenau über den Verbandsligisten Kehler FV. Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit wurde das Finale in einem überlangen Neunmeterschießen entschieden: Am Ende stand es 11:10 für den Landesligisten. (moe/red)

