Relegationsplatz nach Niederlage weit weg

Lüneburg



Dämpfer für die Bisons Bühl Lüneburg (red) - Die Volleyball Bisons Bühl haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der Bundesliga einen herben Dämpfer erhalten. Die Zwetschgenstädter verloren am Samstag bei der SVG Lüneburg mit 1:3. Besonders im Angriff zeigten die Bisons eine schwache Leistung (Foto: av).