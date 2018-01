Niederlage im Verfolgerduell

Martin Hamhaber und Thoms Hillert konnten sich in der recht einseitigen Partie im Doppel gegen Georg Winkler/Sebastian Welz mit 3:1 Sätzen durchsetzen, für den zweiten Gegenpunkt zeichnete sich Manuel Weis mit einem knappen Fünfsatzerfolg über Niklas Winkler verantwortlich. Im übrigen Spielverlauf hatte nur noch Hamhaber gegen Welz eine reelle Siegchance, musste sich aber hier im Entscheidungssatz in der Verlängerung mit 11:13 beugen. Bei den insgesamt 17 engen Satzausgängen (mit zwei Punkten Unterschied) erspielte sich Mühlhausen einen Vorteil von 14:3, was am Ende für die hohe Heimniederlage der TTF mitentscheidend war. Sein Debüt bei den TTF gab Neuzugang Vincent Kappenberger

Der TV Weisenbach macht in der Verbandsliga der Frauen ernst: Mit einem hohen 8:1-Auswärtssieg bei Verfolger TTC Altdorf erwischten die Murgtälerinnen in die zweite Saisonhälfte einen Start nach Maß. Nach der 2:0-Doppelführung von Jasmin Langenbach/Monika Vig und Tanja Rath/Regina Roflik gingen die ersten drei Einzelspiele etwas holprig über die volle Distanz von fünf Sätzen. Langenbach (11:5), Vig (11:6) und Rath (11:3) hatten in ihren Entscheidungssätzen zum 5:0 klare Vorteile. Nach einem 3:1-Erfolg von Roflik und dem klaren 3:0-Sieg von Vig kassierte Langenbach nach einer Fünfsatzniederlage den Ehrentreffer zum 7:1. Mit einem locker herausgespielten Dreisatzsieg beendete Mannschaftsführerin Roflik die recht einseitige Partie. Mit 19:3 Punkten bleibt Weisenbach unangefochten an der Tabellenspitze vor den TTF Stühlingen II.

Die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau bewältigte die Aufgabe gegen den TTC Willstätt zum Rückrundenauftakt der Landesliga der Männer im Heimspiel mit einem klaren 9:2-Heimsieg. Nach einer 2:1-Führung nach den Doppeln mischte das vordere Paarkreuz mit Michael Ruf und Sebastian Graf den Gegner auf. Mit den zweiten Einzelpunkten des Führungsduos war die Partie dann schnell zu Ende.

Gut dagegengehalten, am Ende aber 6:9 verloren, so mündete die Partie des TB Gaggenau beim TTC Willstätt in eine knappe Niederlage. Nach der Rückkehr von Viktor Marijic - er wechselte nach der Hinrunde vom TB Bad Rotenfels zurück nach Gaggenau - hielten die Murgtäler das Match bis zum 5:5-Zwischenstand offen.

Über ein erfreuliches Wochenende können die drei Teams aus dem Bezirk in der Landesliga der Frauen berichten. Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt schoss dabei mit einem klaren 8:2-Heimsieg über den bis dato verlustpunktfreien Spitzenreiter TTC Willstätt den Vogel ab. Mit 8:5 bezwang der TV Bühl die DJK Oberharmersbach. Die Verbandsligareserve des TTC Iffezheim erkämpfte sich beim TTC Friesenheim eine 7:7-Punkteteilung. Keinem Team gelang in der ausgeglichenen Partie ein spielentscheidender Vorteil.

Eine Wachablösung fand an der Tabellenspitze in der Männer-Bezirksliga statt. Der TV Weisenbach löste mit einem 9:3-Auswärtserfolg beim Rastatter TTC das spielfreie Team der Spvgg Ottenau III auf Position eins ab. Der Halbzeitmeister TB Sinzheim war der große Gewinner des ersten Rückrundenspieltags in der Bezirksklasse. Mit einem 9:0-Kantersieg wurde die Hürde bei der TTG Bischweier bewältigt. Gleichzeitig kassierte das bislang punktgleiche Team des TV Gernsbach im Gastspiel in Weitenung eine deutliche 3:9-Abfuhr. Einen wichtigen Sieg feierte der TTV Au am Rhein, der sich beim Letzten mit einem 9:3-Sieg schadlos hielt. (ti)