Nur Freudenstadt hält noch mit Nur ein Team hält in der Handball-Bezirksklasse Anschluss zum am vergangenen Wochenende pausierenden Spitzentrio. Die SG Freudenstadt/Baiersbronn entschied das Verfolgerduell gegen Steinbach/Kappelwindeck II für sich, während die HSG Murg gegen den TuS Helmlingen II nicht über ein Remis hinauskam. Am Tabellenende rutschte Aufsteiger TVS Baden-Baden III auf den letzten Platz ab. SG Freudenstadt/B. - SG Steinbach/K. II 29:26. Die Schwarzwälder hatten vor der Partie angekündigt, noch einmal angreifen zu wollen - und so spielten sie auch. Frühzeitig übernahmen die Hausherren das Kommando (7:3/8.), danach fegten sie wie ein Orkan über ihre Gäste hinweg. Bereits zur Halbzeit war man auf zehn Tore enteilt (18:8). Dafür agierten die Gastgeber im zweiten Abschnitt zu siegessicher. Beim 22:19 (47.) war Steinbach wieder dran, beim 25:23 (52.) bat Freudenstadts Trainer zur Auszeit. Zwei Tore in Folge ebneten dann den Weg zum Heimsieg (27:23/55.). Tore für Freudenstadt: M. Bauer 12/4, Benzing, Müller je 4, Sättler 3, Baur 3/1, Harastko 2, Schwab 1 - für Steinbach: Elies 10/2, Höll 6, Gartner, Keller, Gangloff je 3, Müller 1. HSG Murg - TuS Helmlingen II 32:32. HSG-Torhüter Kevin Lumpp vernagelte in den ersten zwölf Minuten seinen Kasten (8:1). Bis kurz vor der Halbzeit kontrollierten die Hausherren anschließend souverän die Partie, ehe sie in den letzten 90 Sekunden noch drei Treffer kassierten (Halbzeit 20:15). Und da in Hälfte zwei vier weitere Gegentore folgten (20:19, 34.), war der schöne Vorsprung schnell dahin (21:21/36.). Ein 3:0-Lauf verschaffte der HSG zwar wieder etwas Luft (26:23, 45.), aber Helmlingen blieb dran und kam erneut zum Ausgleich (28:28/53.). Wenig später gelang dem TuS die erste Führung der Partie (30:31/55.). Im spannenden Finish hatten dann beide Mannschaften den Sieg vor Augen. Tore für HSG Murg: F. Gerstner, Unger je 7, Baier 4, Schaal 3, Grässel 3/1, Albrecht, Felder, Merkel je 2, M. Gerstner, Meyer je 1 - für Helmlingen: Parpart 9, Müller 8, Bertsch 6, Karch 3, Lauppe 3/1, König, Walther, Weber je 1. TuS Memprechtshofen - Baden-Baden III 28:22. Der TuS ließ eine Woche nach dem zweiten (25:23 in Ottenhöfen) den dritten Saisonsieg folgen und setzte sich vom Tabellenende weiter ab. Während die Gastgeber ihren Aufwärtstrend fortsetzten, fiel der TVS auf den letzten Tabellenplatz zurück. Bericht und Torschützen wurden nicht gemeldet. HSG Hardt II - TS Ottersweier II 32:25. Die HSG konnte den Schwung aus dem ersten Sieg vor der Weihnachtspause mitnehmen und überraschte auch gegen Ottersweier mit einem deutlichen Sieg. Der gute Beginn (5:1/7.) war beim 5:5 wieder dahin. Ab da war es lange eine enge Kiste mit wechselnden Führungen (Halbzeit 12:12). In der 41. Minute setzten sich die Gastgeber, angetrieben von den treffsicheren Rückraumschützen Semt und Bertsch, erstmalig mit drei Toren ab (21:18). Die TSO wehrte sich (21:21/45.), doch dann bog die HSG auf die Siegerstraße ein (27:21/50.). Tore für HSG: Semt 12/1, Bertsch 8/1, Weschler 4, Dürrschnabel 3, Krebs 2, Hofmann, Sykownik, Deck je 1 - für TSO: Schrempp 10/4, Metzinger 8, Burger 2, Huck, Holden, Krumpolt, M. Seiler je 1, T. Seiler 1/1. In der Kreisklasse A unterlag die SG Muggensturm/Kuppenheim III auch der Reserve des TuS Großweier und bleibt damit Schlusslicht der Liga. Im einzigen Spiel der Frauen-Bezirksklasse brachte die HSG Murg Helmlingen die zweite Saisonniederlage bei. (mabu)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Freudenstadt

Verfolgerduell in Freudenstadt Freudenstadt (red) - Obwohl die Top Drei in der Handball-Bezirksklasse noch pausieren, finden interessante Begegnungen statt. Ein Verfolgerduell gibt es zwischen der SG Freudenstadt/Baiersbronn und Steinbach/Kappelwindeck II. HSG Murg empfängt den TuS Helmlingen II (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Obwohl die Top Drei in der Handball-Bezirksklasse noch pausieren, finden interessante Begegnungen statt. Ein Verfolgerduell gibt es zwischen der SG Freudenstadt/Baiersbronn und Steinbach/Kappelwindeck II. HSG Murg empfängt den TuS Helmlingen II (Foto: dpa). » - Mehr