Treffen der Erzrivalen

Ein Derby zwischen dem Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim und dem A-Klasse-Team des FC Rastatt 04 kann es im regulären Ligabetrieb unter freiem Himmel frühestens in zwei Jahren geben - bei optimistischer Betrachtung. Ganz so lange müssen sich die Fanlager der beiden Erzrivalen aber nicht gedulden, denn beim 37. BT-Mittelbaden-Cup am 28. Januar in der Muggensturmer Wolf-Eberstein-Halle treffen die beiden Fußball-Traditionsvereine in der Vorrunde aufeinander. Das ergab die gestrige Auslosung für das Spektakel unter dem Hallendach in zwei Wochen.

"Alles sehr ausgeglichen", lautete das Fazit von Thomas Pörings, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Baden-Baden Rastatt, der zusammen mit Christian Anselm, Cheforganisator des Ausrichters FV Muggensturm, BT-Sportredakteur Moritz Hirn und Tino Carugno die Paarungen aus der Losbox zog. Dabei bewies vor allem der Abteilungsleiter Vertriebsservice/Kommunikation des Hauptsponsors Volksbank ein glückliches Händchen: Der einstige Abwehrstratege des SV08 und des FC04 loste ausgerechnet seine beiden Ex-Vereine in Gruppe B. "Das sorgt für die Würze", freute sich Carugno über den Lokalkracher, der um 12.10 Uhr angepfiffen wird. Landesligist Spvgg Ottenau, der wie alle überbezirklich spielenden Teams gesetzt war, und der frischgebackene Kurstadtmeister FV Sandweier komplettieren die Vierer-Einheit, die durchaus das Prädikat "Hammergruppe" verdient.

Quasi zu einer Neuauflage der Hardtmeisterschaft mutiert die Vorrundengruppe C, in der es Ausrichter Muggensturm mit dem benachbarten Landesligisten RW Elchesheim und dem Hardtmeister FV Würmersheim zu tun bekommt. Auch der SV Bühlertal tummelt sich in Gruppe C. Damit war Anselm "sehr zufrieden". Die Gegner sind "drei wirklich sehr gute Hallenmannschaften. Uns kommt eher eine Außenseiterrolle zu. Aber die Jungs werden sich wehren und versuchen, den Heimvorteil zu nutzen", sagte Anselm, der selbst früher unter anderem für Ottenau, Rastatt 04, den SC Baden-Baden und den FV Malsch am Ball war.

Apropos Malsch: Aufgrund der guten Kontakte zu seinem Ex-Club vergab der Organisator eine Wildcard an den Tabellenzweiten der Kreisliga Karlsruhe. Nach bisher drei Turniersiegen in der aktuellen Hallensaison gehört das vom Ex-Kuppenheimer Dirk Rohde trainierte Team für Anselm zu den Topfavoriten. Die Hürde vor dem Einzug ins Viertelfinale ist allerdings hoch: In Gruppe A warten Cup-Verteidiger Rastatter SC/DJK - in Bestbesetzung zweifelsohne eines der besten Hallenteams in der Region - sowie Landesligist SV Sinzheim und die Techniker-Fraktion des am Sonntag gekürten Murgtalmeisters VFB Gaggenau.

Zu einem Déjà-vu kommt es in Gruppe A: Dort treffen unter anderem der Landesligist VfB Bühl und der SV Weitenung aufeinander. Exakt so lautete auch am Sonntag das Finale beim Bühler Stadtpokal, dass der Kreisligist überraschend deutlich mit 6:1 für sich entschied. Der Verbandsligist 1. SV Mörsch war als Kopf dieser Gruppe gesetzt, Thomas Pörings zog zudem den FV Bad Rotenfels aus der Losbox. Der Bezirksligist hat vom Veranstalter ebenfalls eine Wildcard erhalten.

Eröffnet wird der Budenzauber am Sonntag, 28. Januar, um 10 Uhr mit der Begegnung SV Mörsch gegen VfB Bühl. In Anschluss steigen auch die weiteren 14 Mannschaften in dem Kampf um Ruhm, Ehre, Pokale sowie Preisgelder ein. Insgesamt schüttet die Volksbank Baden-Baden Rastatt knapp 2000 Euro aus.