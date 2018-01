Kaum Wechselfieber

(moe) - Es gibt kaum eine Halle in der Region, in der am Wochenende nicht gedribbelt, gepasst und geschossen wird. Gleich viermal geht es für die Fußballer ums Ganze: In Bühl, Sandweier, Ottenau (Foto: fuv) und in Niederbühl werden Tickets für den BT-Cup vergeben. » - Mehr