Erst im Halbfinale war Endstation Das aktuelle Curling-Nationalteam um den Rastatter Skip Alexander Baumann, Manuel Walter, Ryan Sherrard und Sebastian Schweizer hat beim größten europäischen Curling-Event, dem traditionellen Mercury Perth Masters in Schottland, auch in diesem Jahr eine starke Leistung gezeigt und das Turnier wie im vergangenen Jahr auf dem dritten Platz abgeschlossen. Fast zur selben Zeit, als die Junioren des Baden Hills Golf und Curling Club (BHGCC) in Finnland den Sprung zur A-Weltmeisterschaft schafften, kämpfte das Männer-Team um Baumann beim ersten Turnier der World-Curling-Tour 2018 in Perth gegen 31 Konkurrenten und legte hierbei einen starken Auftritt hin. Mit seinen Mitspielern Walter, Schweizer und dem Deutsch-Kanadier Sherrard kam das Team bis ins Halbfinale. Sieben der 32 Teams Mannschaften dieses Turnier als Vorbereitung für die anstehenden Olympischen Winterspiele in Südkorea und die WM in Las Vegas. Zu Beginn kassierte das deutsche Team zwar eine Niederlage gegen die italienischen Olympia-Teilnehmer vom Team Retornaz (3:7), feierte dann aber sechs Siege in Folge. Das schottische Team Taylor wurde 6:4 besiegt, das Team Mabergs aus Schweden mit 5:4. Außerdem gab es noch Siege gegen Team Ramsfjell (Norwegen, 6:5), die Tschechen vom Team Snitil (6:2) und das japanische Team Morozumi (6:2), so dass das Viertelfinale souverän erreicht wurde. Dort ging es gegen das kanadische Team um Skip Pat Simmons. Und auch da lieferten die Curler aus dem Badischen eine starke Leistung ab und zogen dank eines klaren 6:3 ins Halbfinale ein, wo dann allerdings gegen das Schweizer Team um Peter DeCruz mit 3:7 Endstation war. Im Finale zog die Schweiz gegen das derzeit weltbeste Team aus Schweden um Skip Niklas Edin mit 4:7 den Kürzeren. Weiter geht es für das Baumann-Team - aber auch für viele andere, die in Perth am Start waren - nun vom 18. bis 21. Januar beim German Masters in Hamburg. Von den zehn Teilnehmern der Europameisterschaft, die erst kürzlich im schweizerischen St. Gallen zu Ende gegangen ist, haben für dieses Event immerhin sechs ihr Kommen zugesagt. Angeführt wird das Starterfeld von zwei aktuellen Olympia-Teilnehmern, den Italienern um Skip Joel Retornaz sowie die schottische Crew um Kyle Smith, die noch einmal Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln wollen. Treffen werden die Mittelbadener bei diesem Turnier erneut auch auf ihre Clubkameraden um Skip Klaudius Harsch. Das junge Team vom BHGCC und dem CC Füssen hatte erst im Dezember die deutsche Meisterschaft für sich entschieden und dabei überraschend auch das Team Baumann geschlagen. (red)

