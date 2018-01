Tabula rasa bei United Colors Nach der beispiellosen Niederlagenserie haben die Basketballer der United Colors Baden-Baden die Reißleine gezogen: Wie der Verein nun mitteilte, hat man sich bereits zum Jahresende von Coach Brandon Johnson und obendrein gleich fünf Leistungsträgern im gegenseitigen Einverständnis getrennt. Seit Anfang des Jahres mit "Jared" Athmane Belatoui ein alter Bekannter als Headcoach an der Linie, der den Verein schon kennt und der jetzt einfach den Umbruch einleiten soll. Die neuerliche Niederlage gegen Lörrach konnte aber auch er nicht verhindern. "Wir setzen nun auf Spieler aus der zweiten Reihe und haben auch schon zwei U-18-Spieler in den Oberliga-Kader hochgezogen. Aber natürlich hoffen wir, dass wir Brandon Johnson noch als Spieler halten können, wenn er wieder gesund ist. Und wir haben auch schon die Fühler nach ein, zwei erfahrenen Verstärkungen ausgestreckt", wird Sportvorstand Andreas Kunz zitiert, der Ende nächster Woche endlich von seinem Auslandsstudium in Mexiko zurückkehrt und als Distanzschütze auch auf dem Feld schmerzlich vermisst wurde. Der Start in das Heimspiel gegen Lörrach mit dem Rumpfkader verlief sehr achtbar, gegen den Mitaufsteiger verlor man zwar mit 61:77, konnte aber bis zum 58:58 fünf Minuten vor dem Ende sehr gut mithalten. Danach schwanden aber verständlicherweise die Kräfte, zumal Jonas Klein und Sergis Givargis das Vorspiel der UCBB-Reserve auch komplett durchspielen mussten. Es fing wie so oft gut für die Kurstädter an: Über 21:13 im ersten Viertel ging es mit einer 38:32-Führung in die Halbzeitpause. Auch im dritten Viertel (50:52) konnte man mithalten, einen Sieg hatte man die Lörracher, die diese Saison mit ihren drei US-Amerikanern weit oben stehen, ohnehin nicht erwartet, so die Mitteilung. Den Abstieg aus dem badischen Basketball-Oberhaus will der Tabellenletzte aber nicht kampflos akzeptieren, zumal die UCBB immer wieder Unmögliches gemeistert haben. Der UCBB spielte mit: Dejan Bajic, Frankline Bangha (19), Luai Hallak (13), Dino Dizdaric (6), Sergis Givargis, Jonas Klein (12), Rouven Schmidt (11), Laurence Zimmer. Die Männer II haben dank einer fulminanten Aufholjagd im dritten Viertel das Spitzenspiel gegen DJK Karlsruhe-Ost mit 72:59 gewonnen. Dieser wichtige Sieg untermauerte die Tabellenführung in der Kreisliga A. (red)

