"Eine Alternative würde uns guttun" Am Wochenende rollt auch in der dritten Fußball-Bundesliga wieder der Ball. Der Karlsruher SC empfängt am Samstag die Spvgg Unterhaching. Im Vorfeld hat sich Christoph Ruf mit Alois Schwartz unterhalten. Der KSC-Trainer ist zwar zufrieden mit der Wintervorbereitung, fordert aber eine weitere Verstärkung für den Sturm. Interview BT: Herr Schwartz, wie fällt Ihre Bilanz der bisherigen Wintervorbereitung aus? Alois Schwartz: Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten im Trainingslager sehr gute Bedingungen, die Spieler haben prima mitgezogen. Gegen einen niederländischen Erstligisten haben wir gewonnen, und im Testspiel gegen Drittliga-Kollegen aus Spanien beim 6:1 offensiv einige gute Ansätze gezeigt. BT: In der Hinrunde fielen in 20 Spielen nur 19 Karlsruher Tore. Das Nahziel, die Offensive zu verbessern, wurde also zumindest in Spanien schon mal erreicht. Schwartz: Die Vorwärtsbewegung und der Torabschluss waren tatsächlich die inhaltlichen Schwerpunkte in der vergangenen Woche. Wie schaffe ich es, nach Ballgewinn schnell nach vorne zu spielen? Wie verhalte ich mich im gegnerischen Strafraum? Es ist wichtig, dass der erste Blick bei einer Balleroberung gleich nach vorne geht. In der Hinrunde wurde in diesen Situationen manchmal noch zu viel quer- und zurückgespielt. BT: Weniger Probleme hatte der KSC in der Hinrunde im defensiven Bereich. Schwartz: Das kann man so sagen, wenn man in den 13 Spielen unter meiner Regie zehnmal zu null spielt. Die Defensive ist unser Prunkstück. Umso wichtiger ist es, dass auch in der Rückrunde die Balance zwischen Offensive und Defensive stimmt. Wenn wir in jedem Spiel ein Tor mehr schießen, aber hinten anfällig sind, ist nichts gewonnen. BT: Der KSC geht mit sechs Punkten Rückstand auf Platz drei in die Rückrunde - sogar 14 sind es auf Rang 2. Zumindest der direkte Wiederaufstieg ist aussichtslos, oder? Schwartz: Der Start in die Runde war leider nicht so optimal. Und obwohl wir ja gegen Paderborn und Magdeburg gewonnen haben und seit dem sechsten Spieltag im Schnitt zwei Punkte pro Spiel geholt haben, sind sie immer noch so weit weg. Das zeigt, welche Qualität die beiden Mannschaften haben. BT: Sagen Sie sich nicht manchmal: "Hätten die mich doch bloß schon im Sommer verpflichtet..." Schwartz: Nein, das wäre anmaßend. Und solche Gedanken bringen ja auch nichts. Wenn mein vorheriger Arbeitgeber, der 1. FC Nürnberg, im vergangenen Winter nicht Guido Burgstaller verkauft hätte, wäre ich ja vielleicht noch heute Trainer da - und dann hätte sich die Frage eh nicht gestellt, wo wir stünden, wenn ich im Sommer schon hier gewesen wäre. BT: Dann lassen Sie uns statt in die Vergangenheit in die Zukunft blicken: Viele Spieler im aktuellen Kader sind nicht mehr die Jüngsten. Steht im Sommer der nächste radikale Umbruch bevor? Schwartz: Nein, denn der wäre nicht wünschenswert. Schon im vergangenen Sommer kamen ja 19 neue Spieler, das kann man nicht in der darauffolgenden Saison wiederholen. Ich bin da eher für punktuelle, aber gezielte Verstärkungen. BT: Was bedeutet das für die Zukunft der U23, die ja möglicherweise aus finanziellen Gründen abgemeldet werden soll? Und wie steht es mit den Verstärkungen im Sturm, die Sie gerne hätten? Schwartz: Ich kann nur sagen, dass die U23 aus sportlicher Sicht sehr wertvoll für uns ist, zumal nur die wenigsten Spieler direkt den Sprung vom Jugendbereich in den Profifußball schaffen. Und eine Alternative in der vordersten Reihe würde uns schon noch guttun. Da muss man schauen, was machbar ist. BT: Aber offiziell ist doch eine Nachverpflichtung ausgeschlossen - aus finanziellen Gründen. Schwartz: Lassen wir uns mal überraschen, was bis zum 31. Januar noch passiert.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rota

KSC feilt an der Torgefahr Rota (red) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC weilt seit Samstag im Trainingslager im spanischen Rota. KSC-Trainer Alois Schwartz hat dazu drei Torhüter und 21 Feldspieler nach Spanien mitgenommen. Auf dem Trainingsplan steht vor allem das Feilen an der Torgefahr (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC weilt seit Samstag im Trainingslager im spanischen Rota. KSC-Trainer Alois Schwartz hat dazu drei Torhüter und 21 Feldspieler nach Spanien mitgenommen. Auf dem Trainingsplan steht vor allem das Feilen an der Torgefahr (Foto: GES). » - Mehr Karlsruhe

Platz drei ist das Ziel Karlsruhe (red) - Unter Trainer Alois Schwartz (Foto: dpa) hat sich Fußball-Drittligist Karlsruher SC zumindest stabilisiert. Der direkte Aufstieg ist dennoch ein Tabuthema rund um den Adenauerring. Das Ziel der Badener ist nun Tabellenplatz drei und die Relegation. » Weitersagen (red) - Unter Trainer Alois Schwartz (Foto: dpa) hat sich Fußball-Drittligist Karlsruher SC zumindest stabilisiert. Der direkte Aufstieg ist dennoch ein Tabuthema rund um den Adenauerring. Das Ziel der Badener ist nun Tabellenplatz drei und die Relegation. » - Mehr