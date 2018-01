Bildungsreise auf den Balkan

Benny Hofmann hat einige emotionsgeladene und ereignisreiche Tage hinter sich. Bis gestern weilte der Spielertrainer der SG Muggensturm/Kuppenheim in Kroatien bei der Handball-EM und hat dabei brisante Duelle gesehen - inklusive Last-Second-Wahnsinn beim Spiel des DHB gegen Slowenien sowie feurige Auftritte der Kroaten im heimischen Hexenkessel. Mittlerweile ist der MuKu-Spielmacher wieder in badischen Gefilden angekommen, doch auch hier könnte es am Sonntag durchaus hitzig werden: MuKu empfängt den TuS Helmlingen zum Südbadenliga-Derby.

"Das ist ein echtes Topspiel", findet Hofmann, seine Spieler seien "richtig heiß". Auch wenn der Spielertrainer einige Einheiten vor dem Schlager aufgrund seiner Bildungsreise auf den Balkan verpasst hat, sieht er sein Team bestens vorbereitet: Zum einen hat er sich zusammen mit seinem Co-Spielertrainer Niki Wagner mehrere Spielhandlungen überlegt, die speziell auf Helmlingen zugeschnitten und die bereits fleißig einstudiert worden sind, zum anderen hat er fleißige Spione in seinen Reihen. Weil MuKu am Wochenende spielfrei war, ist eine Handvoll Spieler nach Helmlingen gefahren, hat dort das Derby gegen den TV Oberkirch beobachtet und dabei gleich mehrere Erkenntnisse gewonnen.

Beispielsweise ist laut Hofmann die rechte Seite des TuS nach der Verpflichtung von Florian Wöhrle stark besetzt. "Außerdem dürfen wir Torhüter Robert Kovacs nicht ins Spiel bringen. Aber das Hauptaugenmerk liegt definitiv auf Tomasz Pomiankiewicz. Den müssen wir in den Griff kriegen", so Hofmann.

Sein Gegenüber Dragi Paunovic erwartet derweil ein enges Duell, in dem kein Team einen echten Vorteil hat - "außer vielleicht den Heimvorteil". Den nutzte der TuS nach einer katastrophalen ersten Hälfte gegen Oberkirch dazu, um am Ende immerhin noch einen Punkt zu ergattern. Um auch in der Wolf-Eberstein-Halle zu punkten, setzt Paunovic auf eine stabile Abwehr - "von der ersten bis zur letzten Minute". Personalprobleme haben beide Teams nicht. Bei MuKu ist Julian Schlager wieder fit und wird an der Seite von Jan-Philipp Valda im MuKu-Rückraum wirbeln. Um Youngster Valda, der in der neuen Saison für den Drittligisten SG Köndringen/Teningen auflaufen wird, hat es jüngst leichte Irritationen gegeben. Dänemarks Ex-Internationaler und SG-Trainer wollte den Rechtshänder gern schon in der Winterpause haben, MuKu hätte einem Zweitspielrecht auch zugestimmt. Daraus wurde aber nichts. Mittlerweile ist klar: Valda spielt - auch auf eigenen Wunsch - die Runde bei MuKu zu Ende.

"Immer vorwärts" lautet derweil die Marschrichtung von Markus Ullrich, Trainer der SG Steinbach/Kappelwindeck. Insofern beschäftigt man sich im Rebland nicht mehr mit der durchaus bitteren Niederlage beim Schlusslicht TV St. Georgen, sondern mit dem kommenden Gegner, nämlich dem TV Oberkirch. Der Vorletzte hat nach dem Punktegewinn in Helmlingen Morgenluft gewittert und könnte mit einem Sieg an der SG vorbeiziehen. "Ich sehe uns eher als Außenseiter", sagt Ullrich, "aber wir wollen natürlich was holen."