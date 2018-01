Deutlich formverbessert

Antholz

Generalprobe vor Olympia-Start Antholz (dpa) - Laura Dahlmeier (Foto: dpa) und Co. bestreiten in Antholz die letzten Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang. In Südtirol konnten sich die deutschen Biathleten in der Vergangenheit oft Selbstvertrauen holen. Das soll erneut gelingen.

Ruhpolding

Biathleten wieder vollzählig Ruhpolding (dpa) - Vorhang auf für Teil zwei der Biathlon-Festspiele in Deutschland. Nach Oberhof geht es für die Skijäger in Ruhpolding weiter. In Bayern sind zwei wieder fit, die in Thüringen gefehlt haben (Foto: dpa). Und Laura Dahlmeier wird vom Bundestrainer protegiert.