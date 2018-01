Ganz harte Nuss

Eine ganz harte Nuss im Kampf um die Playoffs wartet heute Abend auf den Eishockey-Regionalligisten Baden Rhinos aus Hügelsheim. Um 19.30 Uhr gastieren die Eisbären Eppelheim am Baden Airpark. Die Verantwortlichen rechnen mit einem großen Zuschauerandrang und empfehlen den Eishockeyfans eine frühzeitige Anreise. Die Erwartungen scheinen bei Verein und Fans gleichermaßen gerechtfertigt, ist die Partie der Tabellennachbarn nicht nur im Rennen um Platz drei, sondern auch im vielleicht entscheidenden direkten Vergleich beider Teams von Bedeutung. In den bisherigen beiden Aufeinandertreffen hat sich jeweils das Heimteam durchgesetzt. Eppelheim galt bereits vor der Saison als heißer Finalkandidat. Doch fehlte es immer auch wieder etwas an Konstanz, um in der Tabelle ganz vorne zu stehen. So liegen die Polartiere aktuell mit 38 Punkten auf dem dritten Rang, vier Zähler vor dem ESC Hügelsheim. Dass dieser unbedingt verteidigt werden soll, machte auch die Aktivität im Dezember auf dem Transfermarkt deutlich. Mit dem Kanadier Collin McIntosh wurde der Topscorer aus der neuseeländischen Liga geholt, dem auch das deutsche Eishockey zu liegen scheint und mit 15 Punkten in sieben Spielen voll eingeschlagen hat. An dessen Seite agiert neuerdings ebenfalls ein echter Könner, was gleichzeitig der Überraschungscoup der Liga schlechthin war: Manuel Pfennig, jahrelanger Denker und Lenker des Serienmeisters Heilbronn, hatte eigentlich seine Karriere beenden wollen. Manager Richard Drewniak gelang es jedoch, das Feuer des Mannheimers neu zu entfachen und ihn zurück an seine alte Wirkungsstätte zu holen. Ebenfalls gut in Form scheinen die Nashörner vom Baden Airpark zu sein. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen lassen die Rhinos Kurs auf die Playoffs nehmen. Nachdem kleinere Infekte und Blessuren zu Wochenbeginn überwunden sein sollten, dürfte Trainer Pascal Winkel nahezu seine volle Mannschaftsstärke aufs Eis schicken und den Eisbären mit breiter Brust entgegentreten können. (ndm)

