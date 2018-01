Gegen die Mannschaft der Stunde Der Abstand zu den Abstiegsplätzen hat sich auf fünf Punkte verringert, beim Volleyball-Zweitligisten SSC Karlsruhe weiß man spätestens nach dem zurückliegenden Wochenende, dass auf dem Weg zum Klassenerhalt jeder Punktgewinn wichtig ist. Als Gast des Tabellenzweiten TSV Grafing stehen die Mannen von Trainer Diego Ronconi nun aber vor einer höchst unbequemen Aufgabe, die Randmünchner sind eindeutig die Mannschaft der Stunde. Von den letzten zehn Spielen hat Grafing neun gewonnen, darunter auch ein 3:0 gegen Tabellenführer Eltmann, der inzwischen nur noch einen Punkt Vorsprung vor seinem härtesten Verfolger hat. Ganz makellos ist die Grafinger Bilanz aber auch nicht: Im Derby gegen Aufsteiger Unterhaching II gab es am zurückliegenden Wochenende beim 3:2-Sieg einen unerwarteten Punktverlust. Klappt es mit dem ersten Saisonsieg oder baut Aufsteiger TV Kappelrodeck in der Regionalliga seine trostlose Serie weiter aus. Im Kellerderby der vierthöchsten deutschen Spielklasse müssen die Achertäler zum Tabellenvorletzten MADS Ostalb nach Aalen und hoffen natürlich auf einen erlösenden Coup. Die MADS Ostalb spielt als noch amtierender Regionalliga-Meister ebenfalls eine Saison des Grauens und läuft große Gefahr, in die Verbandsliga Württemberg abzustürzen. Die Nervenbelastung dürfte auf beiden Seiten somit ähnlich hoch sein. In der Oberliga-Tabelle deutlich abgerutscht ist Aufsteiger Bühl II, der nach drei Spielen ohne Punktgewinn dringend wieder etwas Zählbares verbuchen sollte. Mit Breisach-Gündlingen wird heute (15 Uhr, Großsporthalle) nun allerdings ein Gegner erwartet, der sich nach verpatztem Saisonstart deutlich gesteigert und zuletzt sieben Siege in acht Spielen gefeiert hat. Für das junge Bühler Team dürfte somit nur mit einer deutlichen Leistungssteigerung etwas zu holen sein. Abgeschlagen am Tabellenende der Landesliga warten die Bühler Frauen auch nach Beginn der Rückrunde auf den ersten Punktgewinn. Zum Jahresauftakt steht bei SSC Karlsruhe II heute das absolute Kellerderby an, die Karlsruherinnen haben außer beim Sieg am ersten Spieltag gegen Bühl keinen Punkt gewonnen. (win)

