Richtungsweisend für die Playoffs

Der Rückstand auf den für die Playoffs so wichtigen sechsten Tabellenplatz ist bereits auf vier Punkte angewachsen, doch für Ruben Wolochin, Trainer der Volleyball Bisons Bühl, ist längst noch nichts entschieden. "Zwischen dem vierten und achten Platz ist alles sehr eng beisammen und ich glaube, das wird bis zum letzten Spieltag so bleiben."

Aber im Grunde sei das im Moment egal, das Team müsse vielmehr weiterhin von Spiel zu Spiel denken. Mit dem Liganeuling Hypo Tirol Alpenvolleys Unterhaching erwarten die Bisons heute (20 Uhr, Großsporthalle) einen erfahrenen und kampfstarken Gegner. "Das wird ein hartes Spiel", ist sich Wolochin sicher.

Die Alpenvolleys sind gleich in zweifacher Hinsicht ein Testballon der Volleyball-Bundesliga, denn Unterhaching holte sich die Startberechtigung in der Bundesliga per Wildcard und außerdem handelt es sich bei diesem Konstrukt um eine Zusammenarbeit zwischen einem deutschen und einem österreichischen Verein. Weil die Konkurrenz in Österreich nicht stark genug ist, beschloss das in Innsbruck beheimatete Team, sich nach acht Meisterschaften und sieben Champions-League-Teilnahmen in den vergangenen neun Jahren eine neue Herausforderung zu suchen. So entstand das deutsch-österreichische Projekt und die Bundesliga ist seither um eine Attraktion reicher. "Unterhaching hat eine sehr kompakte Mannschaft, die schon seit mehreren Jahren zusammen spielt", erwartet Wolochin einen gut organisierten Gegner, der in der Regel wenig Fehler macht.

In der Vorrunde unterlagen die Bisons in der Innsbrucker Universitätssporthalle recht deutlich mit 1:3, lediglich im gewonnenen dritten Satz konnten die Bisons damals mithalten. Doch genau aus diesem Satzgewinn zieht Wolochin seinen Optimismus, denn mit Magloire "Maya" Mayaula hatte in Innsbruck ein wichtiger Spieler gefehlt. Außerdem mangelte es dem Bühler Team zu Saisonbeginn noch etwas an der Balance, zumal auch die ernüchternde 0:3-Auftaktniederlage gegen Rhein-Main am Selbstbewusstsein der Spieler genagt hatte. "Ich denke, wir sind seither besser geworden", zeigt sich Wolochin deshalb zuversichtlich, den Spieß diesmal umdrehen zu können. "Wenn wir unser bestes Volleyball spielen, dann haben wir auch eine reelle Chance."

Auffällig ist, dass sich Unterhaching bisher keinen echten Ausrutscher erlaubt hat, verloren wurde lediglich gegen die Top Drei der Liga sowie in Herrsching. Auch schaffte die bayerisch-tiroler Kombination fast in jedem Spiel mindestens einen Satzgewinn, nur zum Saisonauftakt in Friedrichshafen gab es ein 0:3. Für Wolochin ist dies wenig überraschend, vier Brasilianer, darunter der Nationalspieler Danilo Gelinski als Zuspieler, bürgen für Qualität. Ob Gelinski aber überhaupt spielen wird, ist fraglich, denn zuletzt fehlte der Brasilianer wegen einer Verletzung am Sprunggelenk und musste vom slowakischen Nationalspieler Daniel Koncal ersetzt werden. "Beide Zuspieler haben ihre Stärken", weiß Wolochin, doch mit Gelinski sei das Spiel des Gegners noch variabler. So oder so, auf Block und die Feldabwehr der Bühler wartet viel Arbeit.