Mittendrin statt nur dabei

Sie sind wieder mittendrin im Kampf um die besten Playoff-Plätze. Mit einem unerwartet glatten 3:0 (25:22, 26:24, 25:19)-Erfolg gegen die hoch gehandelten Alpenvolleys Unterhaching holten sich die Volleyball Bisons Bühl nicht nur drei wichtige Punkte in der Meisterschaft, mit einer bis in die Schlussphase hinein höchst packenden Partie begeisterten sie auch die über 1100 Zuschauer in der Bühler Großsporthalle.

"Ich bin glücklich über den Sieg", kommentierte Trainer Ruben Wolochin die Leistung seines Teams. Zufrieden sei er aber noch lange nicht. "Ich hoffe, wir gehen unseren Weg weiter." Es sei eine sehr gute Trainingswoche gewesen und vieles von dem, was man sich vorgenommen hatte, sei auch umgesetzt worden. Doch noch sieht Wolochin seine Mannschaft nicht an der Grenze ihrer Möglichkeiten angekommen. "Wir müssen weiterhin hart trainieren und lernen, wie wir mir kritischen Situationen im Spiel umgehen." Was er gegen die Alpenvolleys gesehen hatte, sei aber schon ganz gut gewesen. "In allen Bereichen," wie er anfügt.

Beide Teams begannen konzentriert, Bühl setzte am Netz vor allem auf die Qualitäten von Masahiro Yanagida, während der Gast aus Innsbruck mit gezielten Aufschlägen auf Corbin Balster versuchte, Bühls Annahmeriegel zu sprengen. Tatsächlich musste Wolochin nach vier gegnerischen Punkten in Folge beim Stand von 7:9 reagieren und brachte mit der Einwechslung von Tim Stöhr mehr Stabilität in die Annahme. Bei 15:14 ging Bühl später wieder in Führung und direkt danach sorgte Yanagida mit drei Aufschlagassen in Folge erstmals für eine deutlichere Führung (18:14). Die Gäste gaben sich zwar noch immer nicht geschlagen, letztlich brachte Bühl den ersten Satz aber auch dank des stark verbesserten Iurii Kruzhkov auf der Diagonalen sicher nach Hause.

Fast schien es so, als würden die Hausherren nach der 1:0-Führung die Konzentration abfallen lassen, denn nach verschlafenem Beginn sah sich Wolochin beim Stand von 1:4 sehr früh im zweiten Satz gezwungen, eine erste Auszeit zu nehmen. Bei 3:6 kam Balster zurück ins Team und ab da lief es dann wieder besser für die Bisons. Die Annahme stabilisierte sich zusehends, in der Feldabwehr wurden mehr und mehr Bälle des Gegners gefischt und am Netz punkteten Yanagida und Kruzhkov weiterhin sehr zuverlässig. Bei ständigem Führungswechsel ging es ins Satzfinale und das Spiel stand mehrfach auf der Kippe, ehe Kruzhkov mit einem fulminanten Schmetterschlag den zweiten Satz beendete.

Gästetrainer Stefan Chrtiansky zog seinen letzten Trumpf, versuchte mit neuem Steller das Angriffsspiel seines Teams schneller zu machen, erhöhte damit aber auch die ohnehin schon relativ hohe Fehlerquote der Alpenvolleys. Nach einem kuriosen Punkt zum 15:16 waren die Gäste letztmals in Tuchfühlung, danach setzte Bühls Zuspieler Mario Schmidgall aus einer stabilen Annahme heraus klar die Akzente. Verstärkt kamen jetzt auch die Mittelangreifer zum Einsatz, während sich aufseiten des Gegners Resignation einschlich. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Kruzhkov, der den zweiten Matchball zum 25:19 verwertet.