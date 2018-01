Dämpfer im Playoff-Rennen

Der ESC Hügelsheim erlitt in der Eishockey-Regionalliga Südwest einen Dämpfer. Am Samstagabend verloren die Baden Rhinos ihr Heimspiel gegen Eppelheim vor 621 Zuschauern mit 0:4 und müssen nun am nächsten Wochenende punkten, um den vierten Platz nicht zu verlieren.

Von Beginn an machten die Gäste klar, weshalb sie in der Tabelle vor den Rhinos stehen. Ein gutes Aufbau- und Stellungsspiel machte es den Hausherren schwer in die Partie zu kommen. So hatten die Gäste die zwingenderen Torchancen und gingen in der achten Spielminute durch den Kanadier Eric Artman in Führung, als er über die linke Außenbahn Torhüter Max Häberle düpierte. Zwei Unterzahlsituationen zur Mitte des Drittels überstanden die Rhinos noch schadlos und arbeiteten sich dadurch zurück in die Partie, hatten im eigenen Abschluss aber nicht das Glück der vergangenen Wochen. Bitter war fünf Sekunden vor der ersten Pause ein leichter Puckverlust im Mitteldrittel, in Folge dessen die Eisbären durch Tim Brenner das 2:0 erzielten.

Das zweite Drittel ging von der Spielverteilung mehr an die Rhinos, doch das Scheibenpech zog sich wie ein roter Faden durch das Spiel. Und wenn doch ein Puck den Weg auf das Eppelheimer Gehäuse fand, hatte Goalie Wagner wenig Mühe. Das Schlussdrittel änderte wenig am Verlauf. Zwar bemüht, doch ohne große Chancen auf dem Schläger, spielte schließlich die Zeit für die Gäste, die in der 46. Minute erneut durch Artman trafen.

Hoffnung keimte zehn Minuten vor dem Ende noch mal auf, als Roman Gottschalk seinen Schläger im Gesicht von Iven Rösch platzierte und dafür vier Minuten auf die Strafbank musste. Doch auch das Powerplay passte sich dem Geschehen an und brachte nichts Zählbares ein. Im Gegenteil: Gottschalk stellte gar den Endstand her. "Heute war nicht unser Tag, die Pucks sind versprungen und wir hatten nicht den Zug zum Tor wie in den letzten Spielen. Aber wir haben keine Zeit darüber zu grübeln, bereits am Freitag und Samstag stehen uns zwei wichtige wie schwierige Aufgaben bevor", sagte Trainer Pascal Winkel. Das Heimspiel am Samstag gegen Zweibrücken dürfte dabei fast so etwas wie ein Endspiel um die Playoffs werden. (ndm)