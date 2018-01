Wie verwandelt

Für seine zweite Halbzeit gegen Unterhaching erntete der Karlsruher SC von allen Seiten nur Lob, großes Lob - und der 3:1-Sieg des Fußball-Drittligisten gegen die Spielvereinigung war letztendlich zweifelsfrei verdient. In den ersten 45 Minuten nach der Winterpause hatten die Wildparkprofis jedoch noch viel Sand im Getriebe und auch ein bisschen Glück, zur Pause nicht zurückzuliegen.

"Beeindruckt", war Präsident Ingo Wellenreuther, von der "unglaublichen Willensleistung", die die Schützlinge von Alois Schwartz "speziell im zweiten Spielabschnitt" abgeliefert hatten. "Das wollen die Zuschauer sehen." Und der Cheftrainer selbst war geradezu hingerissen davon, dass seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel "mit Leidenschaft und Feuer, mit Mut und Freude" doch noch drei Punkte sicherstellen konnten. "Wie verwandelt", meinte Sportdirektor Oliver Kreuzer, seien die Hausherren nach der Pause aus der Kabine gekommen. Gästetrainer Claus Schromm sagte anerkennend: "Der KSC hat in der zweiten Halbzeit hochgeschaltet. Der Siegtreffer war nur eine Frage der Zeit."

Zunächst aber waren die Gäste das bessere Team und hatten nach einem Freistoß von Thomas Steinherr durch Stephan Hain die erste Chance, in Führung zu gehen. Doch Benjamin Uphoff klatschte den Kopfball des Unterhachinger Torjägers (13 Treffer) zu einer Ecke weg (11.). Wenig später entschärfte der Keeper eine zweite, nicht ungefährliche Szene der Bayern durch Alexander Winkler (14.). Der Aufsteiger wirkte insgesamt etwas lauffreudiger, spritziger und im Zweikampf cleverer als seine "behäbigen", so Oliver Kreuzer, Gastgeber und ließ den Ball besser laufen.

In Führung aber ging der KSC: Nach einem Pfostentreffer von Marvin Wanitzek erzielte Fabian Schleusener mit dem Nachschuss sein achtes Saisontor und 1:0 (21.). Unterhaching aber zeigte sich davon nicht beeindruckt und hatte schon in der 28. Minute durch Steinherr das 1:1 auf dem Fuß. Drei Minuten später stand dann Orestis Kiomourtzoglou nach einem Eckball der Gäste so frei im KSC-Strafraum, dass er keine große Mühe hatte, den Ausgleich herzustellen (31.).

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts machten dann Anton Fink ("Uns war klar, dass wir uns steigern müssen"), der mit einem listigen und gekonnten Heber nur die Unterkante des Unterhachinger Querbalkens traf (51.), sowie Marvin Wanitzek, der nur Sekunden später Gästetorwart Korbinian Müller zu einer Glanzparade zwang, schnell klar, dass die drei Punkte unbedingt im Wildpark bleiben sollten. Von da an rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Gästetor zu. "Bis auf einen Schuss (70., Finn Porath) war vom Gegner nichts mehr zu sehen", fasste Schwartz die Überlegenheit seiner Mannschaft in den zweiten 45 Minuten zusammen, die sich auch in 8:2 Eckbälle ausdrückte.

Aber erst in der 86. Minute gelang es Marcel Mehlem, nach Vorarbeit von Marc Lorenz, Dominik Stroh-Engel und Fabian Schleusener, mit seinem zweiten Saisontor den KSC auf den Erfolgsweg zu schießen. Den Schlusspunkt des gelungenen "Neustarts" setzte schließlich Florent Muslija (Vorarbeit Stroh-Engel und Schleusener) mit seinem ersten Treffer im Profifußball (90.+2).

Der KSC ist zu Hause weiterhin ungeschlagen (sieben Siege, drei Unentschieden) und hat seit dem 1. Oktober (0:2 in Meppen) nicht mehr verloren (sechs Siege, drei Unentschieden). "Diese Serie ist brutal", nickte Unterhachings Trainer Claus Schromm anerkennend.

Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Muslija, Mehlem, Wanitzek, Lorenz (90.+1 Bülow) - Fink (83. Stroh-Engel) - Schleusener.

SpVgg Unterhaching: K. Müller - Dombrowka (86. J.-P. Müller), Nicu, Greger, Winkler - Taffertshofer - Steinherr (78. Schimmer), Kiomourtzoglou, Hagn (53. Porath) - Bigalke, Hain.

Schiedsrichter: Jablonski (Bremen) - Zuschauer: 8896 - Tore: 1:0 Schleusener (21.), 1:1 Kiomourtzoglou (31.), 2:1 Mehlem (86.), 3:1 Muslija (90.+2) - Gelbe Karten: Fink / Winkler, Nicu - Beste Spieler: Uphoff, Schleusener, Mehlem / Steinherr, Bigalke.