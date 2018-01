Guter Start für Baumgarten

Am Samstag hatte Justus Baumgarten noch auf einen Start über seine Paradestrecke 400 Meter verzichtet, am Sonntag saß der U-20-Jugendliche vom SCL-Heel Baden-Baden dann im Startblock für die 200 Meter. Dass er auch auf dieser Unterdistanz zu den Besten im Ländle zählt bewies Baumgarten mit einer neuen Bestzeit von 21,99 Sekunden. Damit verbesserte er seine Zeit um fast vier Zehntelsekunden und musste sich nur Milo Skupin-Alfa (LG Offenburg; 21,78) geschlagen geben. Der Offenburger hatte am Vortag schon die 60 Meter in 6,90 Sekunden gewonnen. Dahinter steigerte sich Joshua Braun vom SR Yburg Steinbach auf 7,03 Sekunden. Felix Kunstein (Mannheim) holte sich in ebenfalls 7,03 Sekunden die Vizemeisterschaft und verdrängte den Steinbacher nur um Millimeter auf den Bronzeplatz. Über 200 Meter war Braun nochmals nah dran an einer weiteren Bronzemedaille. In 22,22 Sekunden musste er sich mit Platz vier zufriedengeben.

Als einzige Kreisathleten in der Aktivenklasse standen die Zwillinge Felizitas und Ester Müller (TS Ottersdorf) an der Startlinie für die 800 Meter der Frauen. Felizitas Müller musste sich im Schlussspurt im Kampf um Platz drei knapp geschlagen geben und belegte nach 2:14,74 Minuten Rang vier. Ester Müller wurde in 2:17,83 Minuten Achte.

Eine ganz enge Kiste war der Dreisprungwettbewerb der Frauen U20. Zwischen Platz zwei und Platz sieben lagen gerade mal 19 Zentimeter. Gloria Antonaci vom SR Yburg Steinbach lag mit 11,47 Metern bis zum fünften Durchgang auf Bronzekurs, doch dann sprang eine Heilbronner Athletin vom siebten auf den zweiten Platz vor. Rachel Fruchtmann (Steinbach) musste dagegen nach zwei ungültigen Versuchen um das Erreichen des Endkampfs der besten Acht bangen, bevor ihr im dritten Versuch mit 11,38 Meter ein toller Versuch gelang. Am Ende belegte Antonaci Platz vier, Fruchtmann Platz sieben. Für beide Mädchen, die noch der U-18-Klasse angehören, waren die Weiten neue Bestleistungen.

Nichts mit der Medaillenvergabe zu tun hatten über 1500 Meter die U-20-Läuferinnen des TV Bühl. Christine Vollmer wurde in 5:05,62 Minuten Fünfte, Jasmin Vollmer in 5:11,87 Sechste und Vivien Schäfer in 5:17,48 Minuten Siebte.(rawo)