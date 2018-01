Annett Kaufmann gelingt Coup In der Iffezheimer Sporthalle an der Maria-Gress-Schule wurden am Wochenende die baden-württembergischen Tischtennis-Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer ausgespielt. Den rund 300 Zuschauern wurde rundum attraktiver Tischtennissport geboten. Bei den Frauen setzte sich mit der erst elfjährigen Annett Kaufmann vom TTC Bietigheim-Bissingen die jüngste Teilnehmerin gegen Jana Kirner von der DJK Offenburg im Entscheidungssatz knapp mit 11:9 durch. Das vereinsinterne Endspiel bei den Männern entschied Julian Mohr gegen Jens Schabacker (beide NSU Neckarsulm) mit 4:1 Sätzen für sich. Mohr diktierte gegen seinen Vereinskameraden das Match und hatte nach dem engen 12:10-Erfolg im zweiten Satz im dritten Durchgang beim 3:11-Satzverlust eine kleine Durststrecke zu überwinden. Im Spiel um den dritten Platz bezwang Florian Bluhm (ASV Grünwettersbach) den Mitfavoriten Liang Qiu (TTC Frickenhausen) recht sicher. Im Frauenendspiel vergab die für die DJK Offenburg spielende Jana Kirner in aussichtsreicher Position den möglichen Gesamtsieg. Beim 3:2-Satzvorteil führte Kirner im sechsten Satz mit 7:1, das frühe Timeout bei 0:3-Rückstand hatte Kaufmann nichts gebracht. Punkt um Punkt holte Kaufmann jedoch auf und ging erstmals mit 8:7 in Führung und hatte bei 10:8-Vorteil zwei Satzbälle. Erst mit dem dritten Satzball zum 12:10 glückte der Satzausgleich zum 3:3. Auch im Entscheidungssatz zog Kirner über 4:0 auf 7:3 davon. Doch wieder kippte der Satz, Kaufmann konterte zum 8:7 und hatte bei 10:8 den ersten Matchball. Mit dem zweiten Matchball sicherte sich das Küken den Gesamtsieg. Mit großem Kampfgeist und verbunden mit etwas Glück hatte sich Kaufmann im Halbfinale gegen Lisa Mayer (TTV Weinheim-West) nach 0:2-Satzrückstand mit 11:5, 14:12 und 11:9 ins Turnier zurückgespielt. Mit Interesse wurde der Turnierverlauf von Sven Happek aufgenommen. Der beim TV Neuweier großgewordene Akteur hatte sich in den Gruppenspielen mit drei Erfolgen als Sieger für das Hauptfeld qualifiziert. Nach dem 3:1-Sieg über Nico Wenger (SC Staig) im Achtelfinalspiel scheiterte Happek im Viertelfinale an dem späteren Vizemeister Schabacker im Entscheidungssatz mit 4:11. Mit Elisabeth Bittner (SV Weitenung), Lisa Weitzel (TV Bühl) und Nina Merkel (TTF Rastatt) hatten sich drei Spielerinnen aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden für die Gruppenspiele am Sonntag qualifiziert. Weitzel schied hier mit 1:2-Erfolgen als Gruppendritte aus, Merkel blieb ohne Sieg. Bittner errang hier 2:1-Erfolge und sicherte sich als Gruppenzweite den Einzug ins Achtelfinale. Hier kam gegen Alexandra Schankula vom TSV Betzingen das vorzeitige Aus. Nach einem 11:8-Sieg im ersten Satz gingen die folgenden drei Durchgänge verloren. Im Doppel unterlagen Bittner/Merkel gegen Eichner/Mödinger (DJK Sportbund Stuttgart) mit 7:11, 9:11 und 10:12. Den Doppelsieg sicherten sich die Favoritinnen Rebecca Matthes/Wenna Tu von der NSU Neckarsulm.(ti)

