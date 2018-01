Liga-Primus eine Nummer zu groß

Der neue Tabellenführer war dann doch eine Nummer zu groß. In der 2. Volleyball Bundesliga gab es für Aufsteiger SSC Karlsruhe als Gast des TSV Grafing eine glatte 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)-Niederlage. Da nahezu zeitgleich der auf dem ersten Abstiegsrang liegende "Gymnasiale Sportverein" Delitzsch einen Punkt in Mainz ergatterte, hat sich der Abstand zur Abstiegszone um einen weiteren Punkt verkürzt, allerdings ohne dass akute Abstiegsgefahr bestehen würde.

Schon vor dem ersten Ballwechsel war klar, dass es bei den Randmünchnern mit dem Punkten schwer werden würde. Grafing hatte sich vor der Saison gezielt verstärkt und vor allem mit Außenangreifer Julius Höfer (aus Herrsching) einen Stabilisator für Annahme und Angriff verpflichtet. So übernahmen die Hausherren von Anfang an die Regie und spätestens ab der ersten technischen Auszeit in Satz eins war der SSC permanent in der Defensive. Noch hatte SSC-Trainer Diego Ronconi Vertrauen in seine Stammformation und tatsächlich lief es im zweiten Satz besser. Zwar setzte sich Grafing durch eine Aufschlagserie von Michael Zierhut zwischenzeitlich auf 9:5 ab, doch nach der Einwechslung von Mittelblocker Thorben Sandmeier schaffte der SSC bei 12:13 den Anschluss. Zusätzlichen Schwung brachte später auch Kapitän Benjamin Loritz, zum Satzgewinn reichte es letztlich nicht. Trotz des 0:2-Rückstands steckte Karlsruhe nicht auf, ging im dritten Satz phasenweise sogar in Führung, in den entscheidenden Situationen punkteten aber erneut die Gastgeber.

Weiterhin glück- und sieglos bleibt Aufsteiger TV Kappelrodeck in der Regionalliga. Im Kellerderby beim Tabellenvorletzten MADS Ostalb reichte es beim 2:3 (22:25, 21:25, 25:23, 25:21, 12:15) erneut nur zu einem Punktgewinn. Es war die bereits vierte 2:3-Niederlage der Achertäler, stets fehlten im fünften Satz maximal drei Punkte zum Erfolg. Ärgerlich für Trainer Christian Zimmer war, dass auch in dieser Partie mit Hauptangreifer Dennis Hodapp ein wichtiger Spieler fehlte. Um so erstaunlicher, dass sich Kappelrodeck auch von einem 0:2-Satzrückstand nicht entmutigen ließ und weiter kämpfte. Die Annahme stabilisierte sich, die Achertäler punkteten vermehrt über die Mitte. Mehr als der Satzausgleich gelang jedoch nicht, am Ende lag das nötige Quäntchen Glück aufseiten der Gastgeber. Nach zuletzt eher schwachen Auftritten sorgte die Zweite des TV Bühl in der Oberliga für einen Paukenschlag. Gegen die Mannschaft der Stunde aus Breisach-Gündlingen - sieben Siege in acht Spielen - holte das Bühler Nachwuchsteam mit einem überzeugenden 3:0 (25:23, 29:27, 25:21) alle drei Punkte. Der Aufsteiger verschaffte sich damit wieder Luft im Kampf um den Klassenerhalt.