Meisterschaftsanwärter mit Traumstart ins Jahr 2018 Einen Einstand nach Maß in das neue Handball-Jahr gelang den beiden Meisterschaftsfavoriten der Bezirksklasse. Spitzenreiter Rastatt/Niederbühl setzte sich bei der HSG Hardt II mit 32:25 durch, der Vizemeister, die Panthers Gaggenau, deklassierten die Reserve des ASV Ottenhöfen mit 31:18. Zurück zu alter Form fand die SG Steinbach/Kappelwindeck II gegen Memprechtshofen. HSG Hardt II - HR Rastatt/Niederbühl 25:32. Die Zweite Mannschaft der HSG Hardt konnte das Spiel bis zur 25. Minute absolut offen gestalten. Dann aber gelangen den Gästen vier Treffer in Folge, sodass sich die Hausherren zur Pause mit 12:15 im Hintertreffen sahen. Auch im zweiten Abschnitt hielt die HSG weiter dagegen. In der 42. Minute, beim Stand von 18:20, war der Ausgang noch völlig offen, ehe der Tabellenführer mit einem kleinen Zwischenspurt und sechs Treffern in Folge die Entscheidung herbeiführte (19:28/52.). Die HSG hat sich somit besser geschlagen, als es das Ergebnis aussagt. Tore für Hardt: Semt 8, Hofmann 4, Echle 3, Bertsch 3/1, Sykownik, Dürrschnabel, Deck je 2, Rau 1 - für Rastatt: Schiff 7, Jochim 6, Kugele 6/1, Djuric 4, Fuchs, Wenzel je 3, Behrendt 3/2. ASV Ottenhöfen II - Panthers Gaggenau 18:31. Schon früh zeichnete sich ab, wer an diesem Tag in der Schwarzwaldhalle die Hosen anhaben wird. Über ein 0:4 und 2:10 bis zum Halbzeitstand von 7:14 traten beim ASV Gedanken, eine Chance gegen die Panthers zu haben, erst gar nicht zu Tage. Konnten sich die Hausherren die ein oder andere Wurfmöglichkeit erschaffen, scheiterten sie - schon von Beginn an - reihenweise am gut aufgelegten Gästekeeper. Im zweiten Durchgang versuchte Ottenhöfen nachzulegen, hatte gegen das Abwehr-Bollwerk der Gaggenauer Panthers jedoch weiterhin wenig auszurichten. So zeigte beim 30. Gegentreffer in der 57. Minute der eigene Zählerstand erst 15 Treffer an. Tore für Ottenhöfen: Harter 7, Bohnert 3, Vogt 2, Clemens, Fischer, F. Huber, Schmälzle, Hils, T. Huber je 1 - für Gaggenau: Huber 10, Koinzer 6, Höwing 5, Sink 4, Deck 3, Kohlbecker, Spallek, Lang je 1. SG Steinbach/Kappelwindeck II - TuS Memprechtshofen 42:34. Das erste Polster hatte sich die SG beim 7:3 (9.) herausgespielt. Nach einer Auszeit der Gäste kamen diese bis Mitte der ersten Hälfte wieder auf 8:8 heran. Zwei Zeitstrafen gegen Memprechtshofen und ein von Marc Schmich gehaltener Siebenmeter brachten den Gastgebern zur Halbzeit aber einen Vier-Tore-Vorsprung, der unmittelbar nach Wiederbeginn mit zwei schnellen Toren ausgebaut wurde. Das Spiel war somit fast entschieden. Trotz einiger Unkonzentriertheiten in der Deckung konnte man sich aber über ein 32:27 (45.) noch zum Endstand von 42:34 steigern. Tore für Steinbach: Seebacher 9, Gangloff, Müller je 7, Ellies, Keller je 5, Höll 5/4, Gartner 4 - für Memprechtshofen: Lackner 7, Düsing 7/3, Urban 5, Geibel 5/1, Trinkaus 4, Fuchs 3, Neuschütz, Weger, Clemens je 1. Im einzigen Spiel der Kreisklasse A unterlag am Sonntag im "Duell der Dritten" die SG Muggensturm/Kuppenheim III dem Spitzenreiter SG Steinbach/Kappelwindeck III nur knapp mit 28:30 und bleibt damit Tabellenletzter. (mabu)

